09 сентября 2025 в 15:58

В Непале раскрыли правду об отставке президента

Офис президента Непала опроверг сообщения о его отставке

Рам Чандра Паудел Рам Чандра Паудел Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Президент Непала Рам Чандра Паудел не подал в отставку, несмотря на слухи о его уходе, сообщил телеканал India Today. Как уточнили в администрации, появившаяся на фоне массовых протестов информация не соответствует действительности.

4 сентября правительство Непала запретило работу соцсетей Facebook (деятельность в РФ запрещена), Instagram (деятельность в РФ запрещена) и WhatsApp. Причиной стало отсутствие их обязательной регистрации в Министерстве связи и информационных технологий. В Катманду и других городах начались массовые протесты.

В беспорядках участвовали тысячи человек. Для урегулирования ситуации в столицу были направлены военные, а власти объявили комендантский час без временных рамок. В ходе столкновений погибли 22 человека, более 500 получили ранения.

Ранее сообщалось, что протестующие подожгли офис президента. В ответ армия экстренно эвакуировала главу государства вертолетом в военный учебный центр в Шивапури.

До этого протестующие выдвинули предложение назначить мэра Катманду Балендру Шаха исполняющим обязанности премьер-министра. Шах, известный как рэпер и поэт, получил популярность в 2010-х годах, а затем перешел в политику, став мэром в 2022 году.

Непал
протесты
президенты
полномочия
