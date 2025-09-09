В России предложили сделать бесплатной отправку СМС-сообщений

Отправку СМС-сообщений необходимо сделать бесплатной, заявил NEWS.ru директор правозащитного центра «Сорок Сороков» Георгий Солдатов. По его словам, эта инициатива призвана компенсировать гражданам возросшие расходы на связь на фоне ограничений в работе популярных мессенджеров. Соответствующее обращение, имеющееся в распоряжении NEWS.ru, организация направила популярным операторам мобильной связи.

Россияне столкнулись с серьезными ограничениями в использовании популярных мессенджеров, где были частично заблокированы голосовые и видеозвонки. Это привело к значительному росту голосового трафика у операторов мобильной связи — по некоторым оценкам, до 30%. Такие изменения не только увеличивают нагрузку на сети, но и приводят к росту расходов граждан на связь, особенно для тех, кто ранее полагался на интернет-звонки. В этой ситуации предложение сделать бесплатной отправку СМС становится актуальным шагом, который может смягчить негативные последствия этих ограничений, — пояснил Солдатов.

По его мнению, в сложившейся ситуации бесплатные сообщения стали бы для операторов связи действенным инструментом социальной ответственности. Он добавил, что такой шаг не нанесет серьезного ущерба бизнесу, так как доходы от СМС существенно снизились с распространением мессенджеров.

Это нововведение можно реализовать как временную меру или в рамках специальных тарифов. Полезность такого подхода для граждан очевидна: бесплатные СМС сообщения станут своего рода компенсацией за вынужденный переход на более дорогие телефонные звонки, — резюмировал Солдатов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp должны остаться в России. По его словам, у национального мессенджера MAX должна быть конкуренция, поскольку без нее он не сможет развиваться.