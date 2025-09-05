Песков назвал причину, по которой Telegram и WhatsApp должны остаться в РФ

Иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp должны остаться в России, заявил в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, у национального мессенджера MAX должна быть конкуренция, поскольку без нее он не сможет развиваться.

Я считаю, что Telegram и WhatsApp должны остаться [в РФ], — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

По мнению Пескова, чтобы MAX стал популярным и востребованным сервисом, который хотят установить себе «миллионы и десятки миллионов россиян», он должен постоянно развиваться и не стоять на месте. Представитель Кремля отметил, что национальному мессенджеру еще предстоит большой путь в этом плане, «но и конкуренты должны быть».

Ранее депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил, что MAX должен стать доступным для скачивания в других странах. Парламентарий уверен, что необходимо предоставить россиянам возможность общаться с родными и близкими, которые проживают за границей.

До этого стало известно, что число пользователей MAX превысило 30 млн человек. С момента запуска в мессенджере отправили уже более 1 млрд сообщений, а число звонков в конце августа и начале сентября превысило 8 млн в день. Один голосовой вызов в MAX теперь длится примерно девять минут, а групповой звонок — 58 минут.