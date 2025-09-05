Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 15:14

Песков назвал причину, по которой Telegram и WhatsApp должны остаться в РФ

Песков заявил, что Telegram и WhatsApp должны остаться в России из-за MAX

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp должны остаться в России, заявил в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, у национального мессенджера MAX должна быть конкуренция, поскольку без нее он не сможет развиваться.

Я считаю, что Telegram и WhatsApp должны остаться [в РФ], — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

По мнению Пескова, чтобы MAX стал популярным и востребованным сервисом, который хотят установить себе «миллионы и десятки миллионов россиян», он должен постоянно развиваться и не стоять на месте. Представитель Кремля отметил, что национальному мессенджеру еще предстоит большой путь в этом плане, «но и конкуренты должны быть».

Ранее депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил, что MAX должен стать доступным для скачивания в других странах. Парламентарий уверен, что необходимо предоставить россиянам возможность общаться с родными и близкими, которые проживают за границей.

До этого стало известно, что число пользователей MAX превысило 30 млн человек. С момента запуска в мессенджере отправили уже более 1 млрд сообщений, а число звонков в конце августа и начале сентября превысило 8 млн в день. Один голосовой вызов в MAX теперь длится примерно девять минут, а групповой звонок — 58 минут.

Дмитрий Песков
мессенджеры
MAX
Telegram
WhatsApp
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД раскрыли, чего Россия добивается от Японии
Суд вынес приговор оправдывавшему ВСУ курскому ученому
Все в крови: мать повела отпрысков в детсад после нападения собаки
«Европа лжет»: на Западе раскрыли, как союзники подставили Украину
Суд предъявил обвинение Аглае Тарасовой
Тарасова попросила суд ограничиться запретом определенных действий
США грозятся взорвать «Силу Сибири – 2»: глупая шутка или мечты Трампа?
Суд отказал задержанной с наркотиками Аглае Тарасовой в одной просьбе
Стало известно, почему войска КНДР все еще находятся на территории России
Экономист назвал преимущества безвиза с Китаем
В Вологодской области раскрыли статистику сделанных абортов
Тарасова нашла оправдание для перевозки наркотиков
Автоэксперт оценил идею ввести плату за интенсивное пользование машинами
Россиянам рассказали, на что обращать внимание при покупке билетов
В Финляндии раскрыли, что МО страны впервые закупило для обороны
Банк России выпустит памятную монету в честь одного вида спорта
В Таиланде нашли труп в чемодане. Что известно, опасно ли там отдыхать
Маска хотят вознаградить рекордной премией при выполнении ряда условий
У сбившего людей в Берлине водителя нашли «запрещенку»
В Госдуме предложили поддержать многодетных в одном вопросе
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.