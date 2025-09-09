Офисным работникам дали советы, как избежать болей в спине Врач Сычугова: перерывы в работе каждые 30 минут помогут избежать болей в спине

Перерывы в работе каждые полчаса помогут избежать болей в спине, заявила NEWS.ru врач-терапевт Клара Сычугова. По ее словам, в это время можно пройтись по офису несколько минут или сделать пару упражнений на растяжку для предотвращения мышечного спазма.

Боль в спине — частый спутник офисного работника. Длительное сидение, статичные позы и неэргономичные рабочие места ведут к тому, что рано или поздно спина начнет болеть. Как избежать возникновения боли? Введите перерывы для движения (зарядки). Каждые 30–40 минут вставайте на две-три минуты. Пройдитесь до кулера, сделайте пару упражнений на растяжку. Это ключевое правило для предотвращения мышечного спазма, — сказала Сычугова.

Она также подчеркнула, что необходимо организовать эргономичное рабочее место. По ее словам, монитор должен быть расположен так, чтобы верхняя треть экрана была на уровне глаз. Кроме этого, как отметила врач, кресло должно быть правильно отрегулировано по высоте.

Высота кресла должна быть такой, чтобы стопы полностью стояли на полу, а углы в тазобедренном и коленном суставах составляли примерно 90–110 градусов, — добавила Сычугова.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что стресс и депрессия могут вызывать боли в спине. По ее словам, эти состояния приводят к дефициту питательных веществ, необходимых для расслабления мышц, что усиливает болевые ощущения.