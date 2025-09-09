Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 05:30

Офисным работникам дали советы, как избежать болей в спине

Врач Сычугова: перерывы в работе каждые 30 минут помогут избежать болей в спине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перерывы в работе каждые полчаса помогут избежать болей в спине, заявила NEWS.ru врач-терапевт Клара Сычугова. По ее словам, в это время можно пройтись по офису несколько минут или сделать пару упражнений на растяжку для предотвращения мышечного спазма.

Боль в спине — частый спутник офисного работника. Длительное сидение, статичные позы и неэргономичные рабочие места ведут к тому, что рано или поздно спина начнет болеть. Как избежать возникновения боли? Введите перерывы для движения (зарядки). Каждые 30–40 минут вставайте на две-три минуты. Пройдитесь до кулера, сделайте пару упражнений на растяжку. Это ключевое правило для предотвращения мышечного спазма, — сказала Сычугова.

Она также подчеркнула, что необходимо организовать эргономичное рабочее место. По ее словам, монитор должен быть расположен так, чтобы верхняя треть экрана была на уровне глаз. Кроме этого, как отметила врач, кресло должно быть правильно отрегулировано по высоте.

Высота кресла должна быть такой, чтобы стопы полностью стояли на полу, а углы в тазобедренном и коленном суставах составляли примерно 90–110 градусов, — добавила Сычугова.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что стресс и депрессия могут вызывать боли в спине. По ее словам, эти состояния приводят к дефициту питательных веществ, необходимых для расслабления мышц, что усиливает болевые ощущения.

здоровье
советы
сотрудники
работа
врачи
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Здание дельфинария и крокодиловой фермы вспыхнуло под Краснодаром
Эксперт по ЖКХ ответил, что может грозить за высаживание цветов у подъезда
Уничтожили орудия, укрепления и пехоту ВСУ: успехи ВС РФ к утру 9 сентября
В Совфеде назвали способ решить проблему появления змей в квартирах
Беспилотник мог атаковать судно флотилии Тунберг
Россиян предупредили о последствиях отказа от завтрака
Украинские наемники жестоко расправлялись с пленными
Ушел с головой в работу и хранит верность Заворотнюк: где сейчас Чернышев
Российского предпринимателя отправили в СИЗО из-за госизмены
Мирный житель погиб при ударе дронов ВСУ по Сочи
Офисным работникам дали советы, как избежать болей в спине
Крупные российские банки снизили ставки по вкладам
В Совфеде призвали ужесточить требования к питомникам и передержкам
Американцы начали сбор средств для убийцы украинской беженки
Россиян предупредили о риске увольнения из-за обеда за рабочим столом
Роструд напомнил, как работают россияне в предпраздничные дни
В команде Трампа оценили «жизнеспособность» БРИКС без США
Врач раскрыла, как уберечь детей от отравления грибами
Стало известно о попытках мошенников обмануть Пескова
Личная жизнь, Гуф, пластика, слова об эмиграции: как живет Кети Топурия
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.