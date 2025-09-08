Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 18:48

Поплавская объяснила тренд на старославянские имена среди россиян

Актриса Поплавская: тренд на старославянские имена возродился после начала СВО

Яна Поплавская Яна Поплавская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тренд на старославянские имена среди россиян возродился после начала специальной военной операции, заявила в беседе с NEWS.ru актриса театра и кино, телеведущая Яна Поплавская. По ее словам, эта тенденция показывает, что все происходящее в социуме имеет отражение и в демографической политике, и в жизни россиян.

Этот тренд доказывает, что все, что происходит в социуме, имеет отражение и в демографической политике, и в отношении имен. Вот вчера прошел крестный ход. Вы посмотрите, какое количество людей! И посмотрите, каким удивительным образом СВО подняла проблему того, что так мало за эти годы наша политика, наше правительство обращалось к помощи патриархии и как мало оно говорило о Боге. И только благодаря нашим ребятам, бойцам, как это ни странно звучит, поднялась эта тема. Естественно, это же отражается и в семьях, — высказалась Поплавская.

Ранее сообщалось, что в Московской области родители мальчиков все чаще отдают предпочтение таким именам, как Святогор и Беломир. По данным Министерства социального развития региона, в последнее время наблюдается рост популярности старославянских имен среди новорожденных.

Россия
россияне
СВО
Яна Поплавская
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд на Кубани изъял в госсобственность незаконно приватизированные земли
Будущее Украины на онлайн-встрече «Рамштайн» обсудят 56 стран
Избитая подростками пенсионерка раскрыла детали многодневных издевательств
Медведь переел фруктов и угодил в больницу
Военэксперт рассказал, где развернется новый конфликт России и НАТО
Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством. Вся правда о препарате
Шоу «Ты супер!», зависимости, дома в США: как живет певица Диана Арбенина
Запись к врачу через «Госуслуги» может претерпеть изменения
МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России из-за инцидента с вертолетом
Трамп выразил свое недовольство по поводу ситуации вокруг Украины
В БРИКС пришли к согласию в вопросе Украины
Стало известно, сколько блогер Литвин заработал на энергетиках
Задержанный в Афганистане ученый Каверин возвращается в Россию
Рой дронов ВСУ обрушился на Донецк
Грызня за наследство Щедрина и Плисецкой: что делят и кому достанется
Экс-супруга тренера вратарей сборной России подала в суд на бывшего мужа
Белорусский дипломат стал причиной дипломатического скандала в Чехии
В Совфеде объяснили превращение Финляндии в «анти-Россию»
Украинский блогер раскрыл новый план Зеленского по выборам
Президент Ирана предложил странам БРИКС бороться с санкциями Запада
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.