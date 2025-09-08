Поплавская объяснила тренд на старославянские имена среди россиян

Тренд на старославянские имена среди россиян возродился после начала специальной военной операции, заявила в беседе с NEWS.ru актриса театра и кино, телеведущая Яна Поплавская. По ее словам, эта тенденция показывает, что все происходящее в социуме имеет отражение и в демографической политике, и в жизни россиян.

Этот тренд доказывает, что все, что происходит в социуме, имеет отражение и в демографической политике, и в отношении имен. Вот вчера прошел крестный ход. Вы посмотрите, какое количество людей! И посмотрите, каким удивительным образом СВО подняла проблему того, что так мало за эти годы наша политика, наше правительство обращалось к помощи патриархии и как мало оно говорило о Боге. И только благодаря нашим ребятам, бойцам, как это ни странно звучит, поднялась эта тема. Естественно, это же отражается и в семьях, — высказалась Поплавская.

Ранее сообщалось, что в Московской области родители мальчиков все чаще отдают предпочтение таким именам, как Святогор и Беломир. По данным Министерства социального развития региона, в последнее время наблюдается рост популярности старославянских имен среди новорожденных.