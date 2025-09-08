«Зомби-туризм» доставляет проблемы музеям

Посетители Лувра перед картиной Леонардо да Винчи «Мона Лиза» в Париже

Феномен «зомби-туризма» доставляет значительные неудобства музеям, галереям и выставочным пространствам по всему миру, заявила в эфире Радио РБК бывший генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина, искусствовед, историк архитектуры Елизавета Лихачева. Под этим термином она имеет ввиду бессознательное желание людей «просто увидеть какой-то известный памятник».

Эксперт подчеркнула, что увеличение числа посетителей музеев не всегда приводит к росту доходов. Более того, такой поток может негативно сказаться на состоянии экспонатов и помещений.

Например, в Лувре, где ежегодно посещают музей 8 млн человек, лишь 10–15% из них — жители Парижа. Лихачева отметила, что основная прибыль музеев идет от продаж в сувенирных магазинах, а не от билетов. Она также подчеркнула важность сокращения очередей и комфорта для посетителей, чтобы они могли наслаждаться экспонатами и совершать покупки.

Искусствовед также подняла вопрос о внедрении мультимедиа в музейные пространства. Лихачева заявила, что выставки, полностью полагающиеся на мультимедийные технологии, теряют художественную суть и становятся развлекательными аттракционами.

Ранее музей Лувр прекратил свою работу на несколько часов из-за забастовки сотрудников. Причиной стала обеспокоенность работников наплывом туристов.