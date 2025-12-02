Ученый назвал явление, из-за которого может не быть снега

Ученый назвал явление, из-за которого может не быть снега Ученый Карнаухов: феномен Эль-Ниньо влияет на количество снега

Феномен Эль-Ниньо, который характеризуется периодом аномального потепления в Тихом океане, может влиять на уровень снежного покрова, рассказал «Москве 24» ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов. Он отметил, что явление воздействует на глобальные температуры.

Сейчас Эль-Ниньо закончился, и прямой глобальной причины для аномально теплой зимы не просматривается. Более того, после таких периодов часто наблюдается своеобразная «отдача», — рассказал Карнаухов.

Он также отметил, что за прошедший период XXI века глобальный уровень температуры вырос на 0,8 градуса. По словам ученого, сохранение такой динамики будет иметь последствия.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что сильный снегопад не накроет Москву в ближайшие дни. По его словам, виновником небольших осадков стал приближающийся антициклон.