02 декабря 2025 в 14:11

Синоптик ответил, стоит ли москвичам ждать обещанного снегопада

Синоптик Шувалов: москвичам не стоит ожидать сильного снегопада

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сильный снегопад не накроет Москву в ближайшие дни, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, виновником небольших осадков стал приближающийся антициклон.

Погода определяется гребнем антициклона. Антициклон сейчас находится в Поволжье. Оттуда гребень выходит к нам. Каких-то ярких атмосферных фронтов по периферии этого гребня не наблюдается. Снегопад сейчас — это какая-то фантастика. Возможен только слабый снежок местами, — рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что не исключает вероятность локальных осадков в пределах десятых долей миллиметра. Также, по его словам, вероятность повышается в местах, где есть источники с загрязняющими веществами.

Ранее сообщалось, что атака ос на россиян началась в центральной и южной частях страны на фоне теплой погоды. Агрессивные насекомые кусают людей в затылок, кисти рук и лицо.

