08 сентября 2025 в 18:59

Члены опаснейшего мексиканского наркокартеля прошли подготовку в ВСУ

Участники мексиканского картеля CJNG научились управлять дронами на Украине

Члены мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) проходили подготовку на Украине, где учились применять дроны в боевых условиях, передает издание Milenio со ссылкой на источники в правоохранительных органах штата Халиско. Отмечается, что они обучались нанесению точечных ударов.

Представители CJNG перенимали тактику, используемую в современных военных действиях высокой интенсивности. В материале сказано, что манера передвижения мексиканцев в парах, использование укрытий, обращение с оружием и организованные отступления косвенно подтверждают их присутствие на Украине.

Картель CJNG применяет беспилотники в боях с конкурентами и полицией. При помощи БПЛА им удается атаковать с воздуха труднодоступные районы. По информации издания, группировка формирует боевые группы минимум из 10 человек, которые способны одновременно управлять двумя дронами со взрывчаткой.

Ранее сообщалось, что мексиканские наркокартели проявляют интерес к обучению тактике применения беспилотников на Украине. Наемники из Латинской Америки сосредоточились исключительно на FPV-дронах. На Украину приезжают, чтобы научиться убивать с помощью дронов и затем продавать полученные знания тем, кто готов платить.

