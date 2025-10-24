В Мексике обнаружили почти 50 мешков с человеческими останками

В муниципалитете Сапопон мексиканского штата Халиско нашли тайное захоронение с 48 мешками человеческих останков, передает Tribuna de México со ссылкой на власти. В конце сентября организация Guerreros Buscadores de Jalisco обнаружила незаконное захоронение.

Глава спецпрокуратуры Мексики по делам пропавших без вести Бланка Трухильо сообщила, что расследование на месте продолжается. В районе раскопок активно используются тяжелые машины из-за специфики захоронения и особенностей местности. Кроме того, место тщательно изучается судебными медиками, чтобы определить количество человеческих тел.

По информации газеты, правительство штата переживает кризис, связанный с массовыми исчезновениями людей. По официальным данным, в штате Халиско числится более 15,9 тыс. человек, пропавших без вести, и это связывают с активностью организованных преступных группировок, действующих в регионе.

