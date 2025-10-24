Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 10:18

В Мексике обнаружили почти 50 мешков с человеческими останками

В Мексике нашли тайное захоронение с 48 мешками останков людей

Полицейская машина Полицейская машина Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

В муниципалитете Сапопон мексиканского штата Халиско нашли тайное захоронение с 48 мешками человеческих останков, передает Tribuna de México со ссылкой на власти. В конце сентября организация Guerreros Buscadores de Jalisco обнаружила незаконное захоронение.

Глава спецпрокуратуры Мексики по делам пропавших без вести Бланка Трухильо сообщила, что расследование на месте продолжается. В районе раскопок активно используются тяжелые машины из-за специфики захоронения и особенностей местности. Кроме того, место тщательно изучается судебными медиками, чтобы определить количество человеческих тел.

По информации газеты, правительство штата переживает кризис, связанный с массовыми исчезновениями людей. По официальным данным, в штате Халиско числится более 15,9 тыс. человек, пропавших без вести, и это связывают с активностью организованных преступных группировок, действующих в регионе.

Ранее в лесу около поселка Грибное в Выборгском районе Ленинградской области были найдены человеческие останки. Наткнулся на страшную находку житель Санкт-Петербурга во время прогулки. Фрагменты двух человеческих черепов и кости направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Мексика
останки
находки
захоронения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прости, что мешала»: сын Дубцовой сменил фамилию
Мужчина погиб в ДТП по дороге на кладбище
Миронов призвал реформировать российскую систему здравоохранения
Эрдоган предложил Турцию для саммита России и США
СК квалифицировал атаку БПЛА в Красногорске как теракт
В российской армии появилась робототехническая платформа для БПЛА
Запеченная горбуша с ароматным луком: рецепт, который покорит всех
«Пользы для Запада нет»: раскрыта причина желания Европы разделить Украину
В Британии утешают Украину, что потеря Донбасса — не так уж и плохо
Словакия не собирается финансировать Украину
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 октября: где сбои в РФ
Министру обороны доложили о крупном успехе российской армии в ДНР
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
В США арестовали учительницу, четырежды совратившую школьника
Политолог оценил риски для мирных переговоров от новых санкций США
ВСУ расстреляли сослуживцев за отказ идти против армии России
ЦИК обратился в Генпрокуратуру из-за одного решения губернатора Балицкого
Строительный консалтинг: как избежать переделок и срывов сроков
Пассажирка воткнула нож в таксиста из-за 190 рублей
Муж хочет каждый день: горбуша в духовке с картошкой — суперблюдо
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.