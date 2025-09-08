Ученые выявили неожиданное влияние просмотра порно на отношения

Международная группа исследователей обнаружила специфическое влияние порнографии на восприятие мужчинами своих партнерш, сообщает журнал Sexuality & Culture (S&C). Согласно исследованию, после просмотра эротического контента мужчины склонны оценивать привлекательность своих спутниц значительно ниже.

В научном эксперименте приняли участие 144 человека, состоявших в отношениях, со средним возрастом 29 лет. Добровольцев случайным образом разделили на три группы, каждой из которых демонстрировали различные видеоматериалы: порнографию, приключенческий фильм или анимационную ленту.

В ходе эксперимента исследователи установили, что мужчины, просмотревшие 30-минутный фрагмент эротического фильма, продемонстрировали более низкие оценки привлекательности и степени желанности своих постоянных партнерш по сравнению с другими контрольными группами. Их участники просматривали фрагменты приключенческого фильма «Пираты Карибского моря» или мультипликационной ленты «Пираты! Банда неудачников».

Примечательно, что просмотр порнографических материалов не вызвал изменений в сексуальных установках респондентов. Однако у мужчин проявился выраженный контрастный эффект, при котором реальные партнерши начали восприниматься как менее привлекательные.

У женщин и представителей других групп подобного эффекта выявлено не было. Авторы исследования полагают, что культурные нормы и социальные ожидания от мужской сексуальности делают именно мужчин более подверженными таким сравнениям.

Ранее сексолог Александра Миллер заявила, что в идее запретить просмотр порно есть смысл, поскольку именно такой видеоконтент формирует у людей зависимость, а также ухудшает сексуальную жизнь и мешает работе. Она отметила, что просмотр порнографических роликов также повышает у пользователей тревожность.