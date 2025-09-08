Экономист рассказал, чем могут быть опасны новые санкции США и ЕС для РФ

Вторичные санкции со стороны Евросоюза и США могут ухудшить проведение транзакций между Россией и ее партнерами, заявил экономист Георгий Остапкович. По его словам, переданным «Москвой 24», сама Москва давно адаптировалась к рестрикциям, чего нельзя сказать о других странах.

Например, если Европа и США введут санкции против той или иной китайской компании, она будет тормозить с поставками, зависнут расчеты. Придется искать новых посредников. Товар все равно дойдет, но окольными путями, – пояснил эксперт.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас призвала страны ЕС принять вторичные санкции против российского нефтяного и энергетического экспорта, то есть против тех стран, которые продолжают торговлю с Россией. По ее словам, ограничения должны быть введены по аналогии с пошлинами США для российских партнеров.