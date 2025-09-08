Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 16:48

Экс-депутат Рады ответил, кто будет следующим президентом Украины

Экс-депутат Рады Килинкаров: президентом Украины может стать ставленник США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Следующим президентом Украины может стать ставленник США, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, кандидат от американцев сменит действующего украинского лидера Владимира Зеленского и будет компромиссной фигурой как для Вашингтона, так и для Москвы. При этом, отметил экс-нардеп, США еще не определились, кто может представлять их интересы на Украине.

У немцев фаворит — [Виталий] Кличко (мэр Киева. — NEWS.ru). Этот человек имеет очень глубокую и давнюю связь с немецкими спецслужбами. Они защищали его в период активной агрессии со стороны не только Зеленского, да и вообще всех, кто пытался его атаковать. [Валерий] Залужный (посол Украины в Великобритании. — NEWS.ru) — кандидат от британцев. У американцев пока нет кандидата. Думаю, их человек победит, если политический процесс будет запущен. Это будет компромиссный кандидат как для США, так и для России, если мы говорим о достижении консенсуса по урегулированию этого конфликта, — сказал Килинкаров.

Экс-нардеп уточнил, что ожидает напряженную политическую борьбу среди потенциальных кандидатов на пост президента Украины. По его словам, Западу будет сложно согласовать позицию по этому вопросу.

Найти компромисс между немцами и британцами будет достаточно сложно. Я думаю, что политическая борьба только разворачивается. Она будет достаточно жесткой, если не жестокой, в том числе и в отношении тех кандидатов, которые так или иначе примут решение участвовать в этих политических забегах. Я имею в виду и Залужного, и Зеленского, и многих других, кто так или иначе изъявит желание поучаствовать в этом избирательном процессе. Я думаю, они очень много нового о себе узнают, — отметил Килинкаров.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Зеленского целенаправленно подготовили и внедрили во власть. По его словам, это было сделано, чтобы превратить руководство страны в антироссийский проект.

Украина
президенты
США
Россия
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерц показал проблемы в работе Всемирной торговой организации
Цыганка получила почти 2,5 млн рублей пособий на несуществующих детей
Шоу «Ты супер!», проблемы с алкоголем, патриотизм: как живет Стас Ярушин
Россиянам назвали самый дорогой регион для отдыха
Врач объяснила, когда можно принимать аспирин без вреда для здоровья
Педофила поймали на «маму»: медик хотел секса с дочерью собеседницы
«На зарплате у Зеленского»: экс-депутат Рады о скандале с подкупом Грэма
В БРИКС раскрыли, каким должен быть мир
Врач раскрыла страшные побочные эффекты аспирина
Суд в Ереване принял новое решение по делу Карапетяна
Плюшевый «Сайлент Хилл» в российском селе попал на видео
Продюсер раскрыл гонорары задержанной с наркотиками Тарасовой
У Лолиты нашли невыплаченные долги по налогам
Россиянам обозначили главную проблему современного общества
Бомжевавший в Москве иностранец умер после возвращения на родину
Проливные дожди и холод до −1? Погода в Москве в октябре: чего ждать
Какой будет пенсия, если не работать: узнали ответ и как повысить
45-летняя Семенович поделилась с подписчиками пикантным кадром из ванны
В Европе раскрыли план «коалиции желающих» по Украине
Охвчаченную огнем квартиру в Коммунарке сняли на видео
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.