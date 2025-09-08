Следующим президентом Украины может стать ставленник США, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, кандидат от американцев сменит действующего украинского лидера Владимира Зеленского и будет компромиссной фигурой как для Вашингтона, так и для Москвы. При этом, отметил экс-нардеп, США еще не определились, кто может представлять их интересы на Украине.

У немцев фаворит — [Виталий] Кличко (мэр Киева. — NEWS.ru). Этот человек имеет очень глубокую и давнюю связь с немецкими спецслужбами. Они защищали его в период активной агрессии со стороны не только Зеленского, да и вообще всех, кто пытался его атаковать. [Валерий] Залужный (посол Украины в Великобритании. — NEWS.ru) — кандидат от британцев. У американцев пока нет кандидата. Думаю, их человек победит, если политический процесс будет запущен. Это будет компромиссный кандидат как для США, так и для России, если мы говорим о достижении консенсуса по урегулированию этого конфликта, — сказал Килинкаров.

Экс-нардеп уточнил, что ожидает напряженную политическую борьбу среди потенциальных кандидатов на пост президента Украины. По его словам, Западу будет сложно согласовать позицию по этому вопросу.

Найти компромисс между немцами и британцами будет достаточно сложно. Я думаю, что политическая борьба только разворачивается. Она будет достаточно жесткой, если не жестокой, в том числе и в отношении тех кандидатов, которые так или иначе примут решение участвовать в этих политических забегах. Я имею в виду и Залужного, и Зеленского, и многих других, кто так или иначе изъявит желание поучаствовать в этом избирательном процессе. Я думаю, они очень много нового о себе узнают, — отметил Килинкаров.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Зеленского целенаправленно подготовили и внедрили во власть. По его словам, это было сделано, чтобы превратить руководство страны в антироссийский проект.