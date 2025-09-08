Избитая подростками пенсионерка раскрыла детали многодневных издевательств

Одинокая пенсионерка из Нижегородской области, которая подвергалась издевательствам со стороны группы подростков, рассказала, что терпела мучения не три дня, как сообщалось ранее, а целый месяц. В эфире программы «Кстати» она отметила, что ее мучителями были не только мальчики, но и девочки. Пострадавшая также добавила, что ее не кормили.

Четыре недели [продолжались издевательства]. <...> Грудь болит, — поделилась она.

Ранее в пятницу, 5 сентября, в Telegram-каналах получило распространение видео из поселка имени Тимирязева Городецкого района Нижегородской области, на котором 13-летний подросток издевается над пожилой женщиной. На кадрах видно, что пенсионерку побрили налысо. Также, как утверждается, ей наносили множественные побои. Друзья подростка снимали происходящее на мобильный телефон.

В региональном управлении МВД сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Личности подростков установлены.

До этого в Башкирии 85-летнего мужчину облили кислотой. По словам родственников, нападение совершили две женщины на улице 30 лет Победы. Они уточнили, что злоумышленницы вылили на спину пожилого человека неизвестную жидкость, после чего он вернулся домой и вызвал скорую помощь.