В Европе назвали страну, которая быстро теряет влияние в мире Spectator: Франция при Макроне быстро теряет влияние в мире

Франция при президенте Эммануэле Макроне быстро теряет влияние на международной арене, написал обозреватель Гэвин Мортимер в газете The Spectator. По его словам, страна стремительно погружается в политическую нестабильность.

С каждым днем пребывания Макрона у власти международный авторитет Франции падает все ниже, — написал Мортимер.

Обозреватель отметил, что за пределами Западной Европы никто не воспринимает Макрона всерьез. При этом он добавил, что правительство во главе с премьером Франсуа Байру не добилась каких-либо значимых успехов за последнее время.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеру правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен не дали баллотироваться на выборах президента Франции, потому что она одержала бы победу. Он также назвал недопустимым использование судебной системы как политического оружия.

До этого СМИ сообщили, что сотни людей собрались на митинг в Париже, чтобы выразить протест против возможного ввода европейских войск на Украину. Французское общество выразило недовольство заявлениями президента республики и выступило против дальнейшего вовлечения страны в украинский конфликт.