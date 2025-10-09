Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 17:36

Путин раскрыл позицию главы МАГАТЭ по отношению к Ирану

Путин: глава МАГАТЭ отметил стремление Ирана к решению ядерных вопросов

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев/ РИА «Новости»

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Россию отметил стремление Ирана к конструктивному решению вопросов, связанных с ядерным урегулированием, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите «Центральная Азия — Россия». По его словам, между сторонами сохраняются технические разногласия, однако и по ним будет найден консенсус, передает пресс-служба Кремля.

Совсем недавно в нашей стране был генеральный директор МАГАТЭ, мы с ним подробно говорили на эту тему, он тоже указал на стремление иранской стороны к решению всех проблем. Есть еще технические вопросы, но все они <...> будут играть на то, чтобы достичь окончательного урегулирования, — заключил Путин.

Ранее министр энергетики США Крис Райт потребовал от Ирана полного демонтажа ядерной программы, включая все объекты по обогащению урана. Он заявил о недопустимости недостаточной прозрачности Тегерана и наращивания им ядерного потенциала.

Позднее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не нуждается в ядерном оружии и не планирует его создавать. Он подтвердил достижение 60% уровня обогащения урана, достаточного для гражданских задач, но исключил доведение этого показателя до оружейных 90%, несмотря на наличие технологической возможности.

МАГАТЭ
ядерное оружие
Россия
Иран
