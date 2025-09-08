Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Орбан раскрыл, почему Ле Пен не дают баллотироваться в президенты

Орбан: Ле Пен не пустили на выборы из-за высоких шансов на победу

Лидеру правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен не дали баллотироваться на выборах президента Франции, потому что она победила бы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он также назвал недопустимым использование судебной системы как политического оружия, передает RT.

Венгерский политик уверен, что уголовное дело против Ле Пен политически мотивировано. Отмечается, что суд запретил французскому партийному лидеру пять лет участвовать в выборах и на четыре года ограничил ее свободу. К двум годам ее приговорили условно, еще два она проведет с электронным браслетом.

Ранее Ле Пен подвергла жесткой критике президента республики Эммануэля Макрона за высказывания о том, что Россия под руководством лидера Владимира Путина якобы не может выступать посредником в конфликте между Ираном и Израилем. Глава правой партии напомнила, что на территории еврейского государства живет большое количество граждан РФ.

Также партийный лидер предупреждала, что Евросоюз готовится к плановой войне на восточном фронте. Она подчеркнула, что ЕС, обещая мир, на деле концентрирует усилия на подготовке к вооруженному конфликту.

