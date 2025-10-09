Самойлова разводится с Джиганом. Рэпер опять ушел в загул? Фото пары

Недавно стало известно, что Оксана Самойлова и рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн. — NEWS.ru) разводятся. Инициатором этого выступила сама бизнесвумен. То, что в паре начались проблемы, СМИ сообщали еще этим летом. Супруги стали реже выходить в свет вместе. А на одном из мероприятий Оксана призналась, что они спят в разных комнатах.

После того как Самойлова вернулась с Недели моды в Париже, она опубликовала на своей странице пост: «Я не имела права быть слабой. Меня всегда недостаточно. Я должна все контролировать. Мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной». Вскоре Оксана подала на развод и оплатила госпошлину.

Джиган и Самойлова познакомились в 2009 году в ночном клубе. Тогда рэпер подошел к симпатичной девушке и предложил ей сняться в его клипе. Вскоре после этого у молодых людей завязались отношения, они стали жить вместе. В 2011 году на свет появилась их первая дочь Ариэль. В 2012 году Оксана и Джиган расписались. В 2014 году на свет появилась вторая дочь Лея. В 2017-м — Мая. В 2020-м Оксана родила долгожданного сына Давида. После этого пара говорила, что работает над пятым ребенком.

После появления на свет сына Джиган и Оксана едва не развелись, так как он долго злоупотреблял алкоголем и употреблял наркотики. Тогда паре удалось преодолеть разногласия.

Фото супругов — в галерее NEWS.ru.