В Польше признали, что «Восточный щит» не остановит Россию и Белоруссию Генерал Валенчинковский: «Восточный щит» не остановит наступление на Польшу

Строительство масштабной оборонительной линии «Восточный щит» на границах Польши с Россией и Белоруссией не сможет гарантировать защиту от потенциального наступления, заявил полковник Генерального штаба польских вооруженных сил Славомир Валенчинковский. По его словам, которые приводит телеканал Euronews, ключевая задача — сосредоточение сил нападающих в заранее подготовленные зоны поражения.

Сегодня укрепления не имеют шансов остановить врага. Речь идет о том, чтобы отслеживать его передвижение и направлять его туда, куда мы хотим, потому что там мы можем воздействовать на него огневыми средствами, — сказал он.

Ранее стало известно, что Польша и страны Прибалтики массово укрепляют границы и выходят из международных соглашений, заявляя о вероятности вооруженного конфликта с Россией в ближайшие годы. В Литве говорят об угрозе столкновения уже в 2028 году и выделяют сотни миллионов евро на минные поля, бункеры и оборонительные рубежи.

До этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в НАТО растет понимание неизбежности третьей мировой войны в случае конфликта с Россией. Как отметил политик, большинство стран Альянса осознают: прямое вмешательство в украинский конфликт или принятие Украины в НАТО автоматически приведет к войне с РФ.