Увидели северное сияние во сне? Срочно узнайте, что оно предвещает!

Яркое северное сияние во сне считается крайне благоприятным знаком, сулящим позитивные изменения. Это символ:

озарения;

божественного провидения;

выхода на новый уровень сознания.

Вам откроются тайны или придет нестандартное решение сложной задачи. Психоаналитический сонник трактует это видение как проявление подавленных творческих сил и жажды перемен.

Значение сна сильно варьируется в зависимости от пола сновидца. Для мужчины северное сияние — это прямой указатель на сферу карьеры и социального статуса. Его ждет стремительный взлет по карьерной лестнице, заключение выгодного контракта или публичное признание заслуг. Это знак того, что его деловая хватка и авторитет будут значительно укреплены.

Для женщины видение наполнено эмоциональной и личной составляющей. Оно предрекает судьбоносную встречу, бурный роман или новый виток в уже существующих отношениях. Для замужних женщин это может быть знаком долгожданной беременности. Сон также символизирует раскрытие её интуиции, творческого дара и внутренней гармонии.

Важно вспомнить детали: чем ярче и красочнее были всполохи, тем значимее и позитивнее будут события. Мерцающее, блеклое или внезапно гаснущее сияние служит предостережением о поспешных решениях или иллюзиях.

