08 сентября 2025 в 18:17

Педофила поймали на «маму»: медик хотел секса с дочерью собеседницы

Преступники в представлении ИИ Преступники в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Медик завел переписку с сотрудником полиции, который скрывался под именем молодой матери, воспитывающей пятилетнюю дочь. Правоохранитель таким образом смог выявить педофила. NEWS.ru рассказывает подробности этого уголовного дела.

Поймали из Флориды

Врач из штата Мичиган обвиняется в том, что он предложил тайному следователю, выдававшему себя за мать, вступить в «сексуальные отношения» с ее пятилетней дочерью, пишет журнал People.

Полицейское управление Порт-Сент-Люси во вторник, 2 сентября, объявило, что семейный врач Уильям Дж. Мердок был арестован сотрудниками Службы маршалов США после тайного расследования эксплуатации детей, проведенного полицией Флориды.

Плохие предложения

Следственные мероприятия начались в июне 2025 года, когда, по утверждению полиции, Мердок начал общаться в интернете с тайной «мамой» и начал добиваться платонических отношений с ней, чтобы узнать, позволит ли она ухаживать за своим пятилетним ребенком и вступать с ним в сексуальные отношения, говорится в заявлении полиции.

Полиция заявила, что Мердок обменивался «жуткими сообщениями», которые якобы свидетельствовали о его плане заняться совокуплением с ребенком.

Сомнительный архив

Также в ходе расследования полиция проверила учетную запись Мердока в iCloud, где, предположительно, была обнаружена информация, раскрывающая его медицинское образование. Эти данные могли бы быть использованы для других преступлений.

Полиция заявила, что разговоры касались нескольких тем, включая зачатие, аборты на позднем сроке беременности и преднамеренное употребление наркотиков и алкоголя с целью вызвать врожденные дефекты у вынашиваемого ребенка.

Мердок будет экстрадирован во Флориду, где ему будут предъявлены обвинения в связи со «склонением родителя к согласию на участие в сексуальных действиях с участием ребенка».

45-летний мужчина был помещен в тюрьму округа Монро в Мичигане без внесения залога. Неясно, признал ли он вину и нанял ли адвоката для защиты своих интересов.

