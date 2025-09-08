Свадьба вслепую, пластика и скандал в Госдуме: как сейчас живет Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин через месяц после свадьбы заявил о намерении сделать пластическую операцию. Какие еще последние новости об артисте известны, что за скандал он устроил в Госдуме?

Что Шаляпин сказал о пластике

В шоу «Натальная карта» 41-летний Прохор Шаляпин заявил, что осенью собирается сделать пластическую операцию. По словам артиста, он не боится старости, но хочет «сохранить товарный вид». Певец подчеркнул, что специфика работы вынуждает его соответствовать «ожиданиям зрителя».

«Я за адекватность. Если есть возможность, надо сделать что-то, чтобы не ходить как половина нашей эстрады», — рассказал Шаляпин.

Исполнитель добавил, что уже выбрал клинику в Санкт-Петербурге и ездил на предварительную консультацию. Он также выразил надежду на «естественный» результат предстоящей операции.

На ком женился Шаляпин

В июле 2025 года Прохор Шаляпин женился на 37-летней телеведущей Ольге Вашуриной и стал приемным отцом двух ее дочерей. Церемония бракосочетания прошла в рамках шоу «Свадьба вслепую» на телеканале «Пятница!».

По правилам программы незнакомые люди играют свадьбу и проводят вместе неделю, чтобы решить, продолжать отношения или нет. Часть поклонников музыканта, по его словам, считают брак фиктивным, но он испытывает настоящие чувства к избраннице и уверен, что «обрел вторую половинку».

«С Ольгой мне хорошо, я ее обожаю, а она рядом со мной тоже себя прекрасно чувствует. Конечно, кто-то считает, что наши отношения и брак — это фикция, но это их право так думать. Самое главное, что нам вдвоем хорошо», — пояснил певец в интервью Общественной Службе Новостей.

Этот брак стал для артиста третьим. Ранее он был женат на бизнесвумен Ларисе Копенкиной и на канадской предпринимательнице Татьяной Дэвис, которая скончалась от коронавируса через месяц после свадьбы.

Нынешняя жена Ольга Вашурина переехала в Москву из Тольятти и сделала карьеру в качестве блогера-кондитера. У нее две дочери 11 и 14 лет, это ее первый официальный брак.

Что за скандал устроил Шаляпин в Госдуме

В конце августе Прохор Шаляпин посетил Госдуму, а затем в шутку предложил депутатам сократить рабочий день и заменить людей роботами и платить россиянам тройную зарплату. Он напомнил, что люди «созданы для счастья, любви, удовольствия и отдыха, а не только для работы и обязательств».

Депутат Нина Останина оценила хорошее чувство юмора артиста, заметив, что тот лишает себя дополнительных заработков. По ее словам, в постели пожилых женщин его не заменят «даже роботы».

«Прохора Шаляпина никто, даже роботы, в постели престарелых бабушек не заменит. Он тогда отбирает хлеб у себя. А как деньги зарабатывать, если вместо него роботы будут спать с пожилыми женщинами?» — высказалась Останина.

После серии мемов вреде работы и желании постоянно отдыхать Шаляпина пригласили хедлайнером на городской «День жизнелюба» в Казани. Праздник, организованный городскими властями, пройдет 9 сентября. На той же площадке проведут шахматные поединки среди пенсионеров, лекции о здоровье, бесплатно проверят давление и холестерин.

Как Шаляпин относится к Пугачевой

После отъезда народной артистки СССР Аллы Пугачевой из России Прохор Шаляпин признался, что некоторое время назад она с помощью «кланов» и «междусобойчиков» «мешала многим талантливым людям». Певец заявил, что и сам был в такой ситуации, но теперь ему все равно.

Он также предположил, что у Примадонны до сих пор остались влиятельные друзья в РФ. Некоторые, по его мнению, возглавляют крупные телеканалы.

«Я вам могу сказать так, у нее до сих пор очень много влиятельных друзей в нашей стране, которые, так скажем, на два фронта работают», — высказал свою точку зрения артист.

Также Шаляпин считает, что Пугачева собственными руками уничтожила свои репутацию и карьеру в России. Вместе с тем он назвал ее талантливой артисткой, которая все еще «имеет право вернуться на Родину».

«Пугачева сделала ставку на другой клан, который не преследовал интересы людей в нашей стране <…>. Но как можно ее обратно в Россию не пустить, она же здесь родилась и выросла. И сама себе уничтожила карьеру под старость лет», — заявил Шаляпин.

