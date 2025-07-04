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04 июля 2025 в 08:01

«Сама уничтожила карьеру»: Шаляпин высказался о Пугачевой

Шаляпин заявил, что Пугачева не сможет вернуть себе статус культовой фигуры в РФ

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Народная артистка СССР Алла Пугачева собственными руками уничтожила свои репутацию и карьеру в России своими высказываниями о жителях нашей страны, выразил мнение в интервью NEWS.ru певец и шоумен Прохор Шаляпин. Но вместе с тем, уверен он, никто в нашей стране не станет препятствовать ее возвращению на родину. Певица даже не имеет статуса иноагента, напомнил Прохор, по его мнению, это справедливо.

Пугачева сделала ставку на другой клан, который не преследовал интересы людей в нашей стране <…>. Но как можно ее обратно в Россию не пустить, она же здесь родилась и выросла. И сама себе уничтожила карьеру под старость лет. Руководство нашей страны даже не вписывает ее в иноагенты. Я думаю, правильная политика — не делать на этом акцент, — полагает Шаляпин.

Он добавил, что примерно понимает логику структур, принимающих решения о наделении деятелей культуры статусом иноагента или отказе в статусе. Возможно, возрастные изменения могли стать причиной того, что Алла Борисовна недопонимает в происходящем. Однако россияне в любом случае не простят Пугачеву, статус певицы номер один на родине ей уже не вернуть, убежден собеседник.

Все-таки Алла Борисовна уже в годах, могла что-то не понимать, потому в целом и некрасиво себя повела. Но возвращение на сцену и прежний «культ личности Пугачевой» в России, я думаю, невозможен по определению. Опять же народ не простит, — резюмировал исполнитель и шоумен.

Ранее психолог Сергей Ланг заявил о тяжелой психологической проблеме у Пугачевой. Он проанализировал поведение артистки после ее резких высказываний в адрес поэта-песенника Ильи Резника и выразил беспокойство душевным здоровьем певицы.

Народная артистка России Валентина Талызина в своем последнем интервью назвала Пугачеву дурочкой. По мнению артистки, покинувшая РФ исполнительница скучает по родине, хоть и не признает этого.

Прохор Шаляпин
Алла Пугачева
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