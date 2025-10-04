Появилось видео с утонувшим пирсом Пугачевой, арендованным ею до 2057 года

Пирс на арендованном певицей Аллой Пугачевой участке у Истринского водохранилища частично затонул, пишет RT. Постройка находится в аварийном состоянии и уходит под воду. Артистка будет владеть причалом до 2057 года, то есть до своего 108-летия.

На участке в Солнечногорске также находится особняк площадью 760 квадратных метров, сдающийся за 700 тыс. рублей в месяц. Отмечается, что сейчас Пугачеву пытаются лишить участка через Генпрокуратуру. В ведомство поступила жалоба, что аренда оформлена с нарушениями, а сам пирс мешает проведению аукциона на водопользование.

На участке Пугачевой стоит четырехэтажный коттедж с бассейном, хаммамом, релакс-зоной и кинотеатром. В 2023 году на певицу подал в суд ее сосед, бизнесмен Анатолий Рыськов. Причиной подачи иска стал тот самый пирс. Предприниматель требовал сноса конструкции, поскольку она преграждает доступ к берегу.

Ранее адвокат Александр Трещев сообщил, что видит взаимосвязь между скандальным интервью Пугачевой и «голой» вечеринкой в декабре 2023 года. По его мнению, обе акции являются частью информационной войны западных правительств против России.