«Роботы в постели не заменят»: Останина об идее Шаляпина отменить работу Депутат Останина: предложивший отменить работу Шаляпин отбирает у себя хлеб

Предложивший отменить работу певец Прохор Шаляпин отбирает у себя хлеб, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Нина Останина. Она отметила, что даже роботы не заменят артиста в постели пожилых женщин.

Прохора Шаляпина никто, даже роботы, в постели престарелых бабушек не заменит. Он тогда отбирает хлеб у себя. А как деньги зарабатывать, если вместо него роботы будут спать с пожилыми женщинами? — высказалась Останина.

Она также отметила хорошее чувство юмора Шаляпина. Парламентарий подчеркнула, что каждый имеет право на то, чтобы поиронизировать.

Ранее Шаляпин заявил, что россиянам следует сократить рабочий день и платить тройную зарплату. Он также напомнил, что люди созданы для счастья, любви, удовольствий и отдыха, а не только для работы и обязательств. По мнению певца, работать вместо людей должны роботы.

До этого балерина Анастасия Волочкова резко раскритиковала идею депутатов о запрете ругаться матом. Она выразила мнение, что парламентарии «сами как сапожники ругаются, бухают и снимают проституток».