Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 18:05

«Роботы в постели не заменят»: Останина об идее Шаляпина отменить работу

Депутат Останина: предложивший отменить работу Шаляпин отбирает у себя хлеб

Нина Останина Нина Останина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложивший отменить работу певец Прохор Шаляпин отбирает у себя хлеб, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Нина Останина. Она отметила, что даже роботы не заменят артиста в постели пожилых женщин.

Прохора Шаляпина никто, даже роботы, в постели престарелых бабушек не заменит. Он тогда отбирает хлеб у себя. А как деньги зарабатывать, если вместо него роботы будут спать с пожилыми женщинами? — высказалась Останина.

Она также отметила хорошее чувство юмора Шаляпина. Парламентарий подчеркнула, что каждый имеет право на то, чтобы поиронизировать.

Ранее Шаляпин заявил, что россиянам следует сократить рабочий день и платить тройную зарплату. Он также напомнил, что люди созданы для счастья, любви, удовольствий и отдыха, а не только для работы и обязательств. По мнению певца, работать вместо людей должны роботы.

До этого балерина Анастасия Волочкова резко раскритиковала идею депутатов о запрете ругаться матом. Она выразила мнение, что парламентарии «сами как сапожники ругаются, бухают и снимают проституток».

шоу-бизнес
Прохор Шаляпин
Нина Останина
работа
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кустурица рассказал о переменах в кинематографе
Увеличилось число погибших при взрыве завода в Рязанской области
Тело альпинистки Наговициной смогут эвакуировать только в 2026 году
Трамп объяснил, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским
Политолог рассказала о «кнуте» Евросоюза против Грузии
Поезда на МЦД-4 следуют с 30-минутной задержкой
Трамп прислал Алиеву совместное фото с интересной подписью
Стало известно о новом формате школьных линеек в некоторых регионах
Гражданину одной из стран СНГ вынесли приговор за участие в СВО
Зеленский выразил желание пригласить западные войска на Украину
Трамп раскрыл, о чем каждый день разговаривает с Путиным
Трамп объявил о намерении встретиться с Ким Чен Ыном
Уроженец Турции убил свою жену в Подмосковье
«Большая честь»: Трамп раскрыл свое прозвище в Европе
Трамп раскрыл детали о гарантиях безопасности для Украины
Трамп объяснил, что показывает исторический визит Путина на Аляску
Раскрыто, почему страдающий от диабета Киркоров поехал на «Новую волну»
На Западе России предрекли еще один военный конфликт
Техника, которую выбирают дизайнеры
На Украине продали сотни тонн радиоактивных сельхозкультур
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.