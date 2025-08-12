Волочкова нецензурно раскритиковала идею запретить ругаться матом

Балерина Анастасия Волочкова резко раскритиковала идею депутатов о запрете ругаться матом. В беседе с 360.ru она выразила мнение, что парламентарии «сами как сапожники ругаются, бухают, снимают проституток».

Депутатам Госдумы нечем заняться, если они задумались о запрете мата на сайтах и в социальных сетях. <…> Вы знаете, их всех <...> хочется послать, — сказала Волочкова.

Ранее стало известно, что в России будут приняты меры по формированию в обществе негативного отношения к ненормативной лексике, о чем говорится в утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным Основах государственной языковой политики. Отмечается, что власти будут использовать комплексный подход к повышению речевой культуры населения.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов между тем заявил, что певец Сергей Шнуров дал повод поднять вопрос о запрете мата в публичном пространстве, когда нашел способ законно браниться на концертах — стал вводить возрастные ограничения, подписывать гарантийные письма для организаторов и платить за каждое матерное слово 1000 рублей штрафа. По его мнению, мат — это оскорбление святости материнства.