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11 июля 2025 в 19:39

Власти будут отучать россиян от мата

Негативное отношение к мату будут продвигать в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России будут приняты меры по формированию в обществе негативного отношения к ненормативной лексике, говорится в утвержденных президентом России Владимиром Путиным Основах государственной языковой политики. Отмечается, что власти будут использовать комплексный подход к повышению речевой культуры населения.

Утверждение в обществе представления о высокой социальной ценности речевой культуры и навыков владения русским языком, грамотности речевого общения и недопустимости использования нецензурной лексики, — говорится в документе.

Среди ключевых направлений — информирование граждан о нормах современного русского литературного языка, контроль за языковой грамотностью материалов в средствах массовой информации и рекламной продукции. Особое внимание будет уделено совершенствованию методик преподавания русского языка, поддержке научных исследований в области лингвистики.

Ранее филолог Галина Мандрикова высказала мнение о возможном исчезновении русского мата как особого культурного феномена. Специалист отметила, что изначально сакральные табуированные слова постепенно теряют свою экспрессивную силу из-за чрезмерно частого употребления в повседневной речи, превращаясь в обычные междометия без прежнего магического подтекста.

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Владимир Путин
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