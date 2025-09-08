Военэксперт связал целостность мостов через Днепр со сговорчивостью Запада

На фоне нежелания Евросоюза и США договариваться по Украине российская армия будет наращивать удары по мостам через Днепр, рассказал в беседе с NEWS.ru капитан I ранга военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, такое положение дел вынудит Москву воздействовать на Киев и Запад вооруженным путем.

Удары по мостам через Днепр будут наращиваться на фоне политики Европы и заявления президента США Дональда Трампа об антироссийских санкциях. Запад не хочет идти на переговоры и вообще считаться с позицией России. Это вынудит РФ решать проблемы вооруженным путем, в том числе посредством ударов по мостам через Днепр, — заявил Дандыкин.

Комментируя удар по Крюковскому мосту в Кременчуге, он указал, что именно по нему снабжаются донецкая и харьковская группировки ВСУ. Эта атака — напоминание о том, что могут быть подвергнуты ударам и другие мосты, которые относятся к стратегическим и по ним снабжается львиная часть армии Украины, добавил Дандыкин.

Ранее военный эксперт генерал-майор Владимир Попов заявил, что удар российских войск по Крюковскому мосту в Кременчуге серьезно затруднит снабжение ВСУ. Он объяснил, что разрушенная переправа выполняла роль важного логистического узла для украинской армии. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.