08 сентября 2025 в 13:37

В Лондоне закрылись почти все линии метро из-за забастовки работников

Лондон, Великобритания. Пассажиры заполняют платформы станции Клэпхэм-Джанкшен в Лондоне, чтобы найти альтернативный маршрут на работу, поскольку лондонское метро закрывается из-за общесетевой забастовки Лондон, Великобритания. Пассажиры заполняют платформы станции Клэпхэм-Джанкшен в Лондоне, чтобы найти альтернативный маршрут на работу, поскольку лондонское метро закрывается из-за общесетевой забастовки Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Лондоне закрылись почти все линии метро из-за забастовки работников подземки, сообщила пресс-служба транспортного управления британской столицы. Причиной демонстраций сотрудников этой области являются низкие зарплаты и плохие условия труда.

Там уточнили, что на трех линиях работают определенные участки, также функционирует доклендское легкое метро. При этом закрытие станций началось еще 7 сентября и произошло это внезапно, в результате чего жителям Лондона пришлось перестраивать свои маршруты. Отмечается, что забастовка может продлиться до пятницы, 12 сентября.

Ранее политолог Федор Лукьянов заявил, что забастовки в странах — членах Европейского союза, в частности, во Франции, представляют собой обыденное явление. Он пояснил, что в конечном итоге система не рухнет, ей удастся устоять.

До этого музей Лувр в Париже приостанавливал работу в связи с забастовкой сотрудников. По данным местных СМИ, работники музея инициировали экстренное совещание с руководством из-за чрезмерного наплыва туристов. Музей оставался закрытым в течение нескольких часов.

Великобритания
метро
забастовки
закрытия
станции
