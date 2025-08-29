«Обыденное явление»: политолог разъяснил феномен забастовок в Европе

Забастовки в странах-членах Европейского союза, в частности, во Франции, представляют собой обыденное явление, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Федор Лукьянов. Он пояснил, что в конечном итоге система не рухнет, ей удастся устоять.

Я уверен, что забастовки в Западной Европе, особенно во Франции, являются обыденным явлением. Исторически трудовое население там всегда было очень социально активным, поэтому волны забастовок, в том числе всеобщих и масштабных, периодически случаются как в Германии, так и во Франции. Это не приведет к какой-либо катастрофе или обрушению системы. <…> Я думаю, что подобных протестных проявлений будет все больше и больше, но никаких фатальных последствий они не повлекут, — сказал политолог.

Ранее музей Лувр в Париже приостановил работу в связи с забастовкой сотрудников. По данным местных СМИ, работники музея инициировали экстренное совещание с руководством из-за чрезмерного наплыва туристов. Музей оставался закрытым в течение нескольких часов. Некоторые посетители, не дождавшись открытия, приняли решение не посещать выставки.

До этого стало известно, что продолжающиеся забастовки коммунальных служб привели к нашествию грызунов в Бирмингеме. Правительство второго по величине города Великобритании обратилось за помощью к вооруженным силам для преодоления кризиса. Специалисты по борьбе с вредителями охарактеризовали ситуацию в городе как «апокалиптическую».