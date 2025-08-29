День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 14:20

«Обыденное явление»: политолог разъяснил феномен забастовок в Европе

Политолог Лукьянов: Европу накроет волна забастовок, но система устоит

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Забастовки в странах-членах Европейского союза, в частности, во Франции, представляют собой обыденное явление, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Федор Лукьянов. Он пояснил, что в конечном итоге система не рухнет, ей удастся устоять.

Я уверен, что забастовки в Западной Европе, особенно во Франции, являются обыденным явлением. Исторически трудовое население там всегда было очень социально активным, поэтому волны забастовок, в том числе всеобщих и масштабных, периодически случаются как в Германии, так и во Франции. Это не приведет к какой-либо катастрофе или обрушению системы. <…> Я думаю, что подобных протестных проявлений будет все больше и больше, но никаких фатальных последствий они не повлекут, — сказал политолог.

Ранее музей Лувр в Париже приостановил работу в связи с забастовкой сотрудников. По данным местных СМИ, работники музея инициировали экстренное совещание с руководством из-за чрезмерного наплыва туристов. Музей оставался закрытым в течение нескольких часов. Некоторые посетители, не дождавшись открытия, приняли решение не посещать выставки.

До этого стало известно, что продолжающиеся забастовки коммунальных служб привели к нашествию грызунов в Бирмингеме. Правительство второго по величине города Великобритании обратилось за помощью к вооруженным силам для преодоления кризиса. Специалисты по борьбе с вредителями охарактеризовали ситуацию в городе как «апокалиптическую».

Европа
забастовки
протесты
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Падение из окна, смерть матери, затворничество: как живет Николай Ефремов
Ефремов бежал в Узбекистан: новинки кино 28 августа — 3 сентября
«Рычаги существуют»: политолог раскрыл, как Трамп может «продавить» Киев
Россиянам рассказали, какие двигатели повлекут за собой проблемы в ГАИ
В МИД РФ назвали главные темы для обсуждения на саммите ШОС
Безработного петербуржца задержали после разбойного нападения
В Госдуме ответили на слова об этноанклаве в российском регионе
Блогер рассказал страшные подробности похорон военных ВСУ
Глава округа в Пермском крае не сможет выходить из дома еще три месяца
Общественники призвали запретить продажу одного вида одежды в секс-шопах
Телескоп Уэбба зафиксировал уникальный состав зарождающейся планеты
Юрист напомнила россиянам о штрафах за разведение костров
Тяжелый внедорожник насмерть задавил ребенка в российском регионе
«Полное разочарование»: в Сети обсуждают концерт Кадышевой
Спасатели на вертолетах нашли заблудившегося в лесу пенсионера
Раскрыта причина смерти актера из «Войны и мира»
Харрис лишилась госохраны по указу Трампа
Полиция Петербурга изъяла из машин мигрантов 32 свертка с наркотиками
Раскрыта сумма, которую владелец «Кириешек» отправил на помощь ВСУ
Сила красивых волос: какой фен выбрать для сушки и укладки
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.