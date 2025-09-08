Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 13:56

Предпринимателей начнут жестче проверять на «серые схемы» трудоустройства

В России станет на 15–25% больше проверок по подмене трудовых отношений

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские работодатели столкнутся с увеличением числа проверок со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС) во втором полугодии 2025 года. Как заявила «Газете.Ru» Анастасия Рязанцева, руководитель налоговой поддержки сервиса Solar Staff, количество инспекций, направленных на выявление подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, может возрасти на 15–25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рязанцева также отметила, что налоговая служба изменит свой подход, сделав его более избирательным. Вместо повсеместных проверок, ФНС сосредоточит внимание на конкретных отраслях, где риски неформальной занятости и «серых» схем трудоустройства наиболее высоки. Среди них эксперт назвала IT, ритейл, маркетинг, логистику и сервисные компании. Она объяснила ужесточение тем, что налоговая служба активно переходит на использование искусственного интеллекта и расширенной аналитики. Эти современные системы позволяют автоматически выявлять не только отдельные нарушения, но и сложные цепочки взаимосвязей между исполнителями и заказчиками.

Так, под пристальным вниманием окажутся схемы, задействующие самозанятых, индивидуальных предпринимателей и компании-заказчиков. Рязанцева добавила, что ФНС также анонсировала автоматическую сверку данных с банковскими учреждениями о движении средств самозанятых. Эта мера, по ее мнению, практически исключит возможности для обхода налогового учета.

Рязанцева предупредила, что для бизнеса это многократно увеличивает риски. Компании, по ее словам, могут столкнуться не только с каскадными доначислениями налогов, но и с блокировкой банковских счетов уже на этапе проверки, что способно полностью парализовать их операционную деятельность.

Ранее выяснилось, какая отрасль пережила в Россию гендерную революцию. Речь идет о сфере логистики, где работает до 43% женщин. За последние семь лет этот показатель увеличился почти в два раза.

бизнес
трудоустройство
работодатели
предприниматели
