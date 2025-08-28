Названа отрасль, пережившая в России гендерную революцию

Доля россиянок, работающих в логистике, составляет до 43%, заявила NEWS.ru основатель и гендиректор логистической компании Мария Попова. По ее словам, за последние семь лет этот показатель вырос почти в два раза с 27%.

Логистика пережила настоящую гендерную революцию. Цифры говорят сами за себя: за последние семь лет доля женщин в отрасли выросла с 27% до 43%. Но самое интересное — изменилась сама суть профессии. Еще вчера логисты вручную пересчитывали коробки, а сегодня управляют грузопотоками через цифровые платформы, — сказала Попова.

Она отметила, что бумажные накладные с печатями и подписями сменились на электронные документы. По словам Поповой, современным логистам нужно уметь коммуницировать со множеством людей, контролировать десятки параметров, реагировать на изменения и при этом не терять стратегическое видение. Бизнесвумен объяснила, что в этих моментах женская способность держать в уме множество дел одновременно оказывается важной.

В 2020 году число женщин-руководителей в топ-20 логистических компаний Северной Америки удвоилось. Исследования McKinsey подтверждают: гендерное разнообразие повышает эффективность компаний. В Weved мы поддерживаем органичный баланс — мужчины и женщины представлены почти поровну. В финансах и HR чуть больше женщин, а среди аналитиков преобладают мужчины, — добавила Попова.

