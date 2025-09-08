Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 11:44

Лавров подтвердил неизменность приоритетов России на Южном Кавказе

Лавров: мир и сотрудничество остаются ключевыми целями России на Южном Кавказе

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: МИД РФ

Российская Федерация продолжает последовательно придерживаться курса на укрепление мира и развитие сотрудничества на Южном Кавказе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с представителями студенческого и преподавательского сообщества МГИМО. В своем обращении он акцентировал внимание на стабильности стратегических ориентиров Москвы в данном регионе. Трансляция выступления министра велась на сайте МИД РФ.

Наши приоритеты никогда не менялись — это мир и сотрудничество, и они остаются такими же и сегодня, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия не намерена никому мстить и не станет отталкивать бывших западных партнеров в случае их возвращения. При этом Москва будет учитывать весь предыдущий негативный опыт сотрудничества, подчеркнул он.

До этого Лавров заявил, что некоторые маргинальные политики Запада продолжают вынашивать планы против России. Министр указал, что они стремятся разделить страну на отдельные регионы.

Прежде Лавров отметил, что западные государства прибегают к откровенному шантажу, стремясь воспрепятствовать созданию многополярного мира. Таким образом они пытаются сохранить свое доминирование, пояснил глава МИД.

