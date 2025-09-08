Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 13:43

Пенсионерам рассказали, как действовать в случае трудоустройства

Депутат Чаплин: пенсионерам нужно уведомить Соцфонд при трудоустройстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионерам в случае трудоустройства необходимо в обязательном порядке уведомить Социальный фонд России, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, которые передает RT, об этом нужно сообщить в течение пяти дней.

Это требуется, если пенсионер является получателем социальной пенсии по старости, выплат по потере кормильца, социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума, а также если он осуществляет уход за нетрудоспособным лицом, — отметил Чаплин.

Он напомнил, что при трудоустройстве прекращаются выплаты социальной пенсии по старости, поскольку она предназначена исключительно для неработающих граждан. Однако если пенсионер получает только страховую пенсию без дополнительных социальных выплат, уведомлять фонд о трудоустройстве не требуется.

Ранее стало известно, что пенсионеры, отметившие 80-летие и имеющие страховую пенсию по старости, начнут получать повышенные выплаты в октябре. Пенсия увеличится на 10,2 тысячи рублей.

