Расстрел мирных жителей, вербовка мигрантов: как ВСУ атакуют РФ 8 сентября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В телефонах плененных солдат ВСУ нашли видео с расстрелом машин с мирными жителями. В Ставропольском крае задержали мигранта, который работал на украинских террористов и готовил диверсии в РФ. Шесть человек, в том числе 14-летняя девочка, пострадали в результате прилетов в парке Донецка. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Украинские дроны за ночь атаковали четыре региона РФ

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на четыре региона России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили семь дронов.

По данным ведомства, три беспилотника были уничтожены над Тульской областью, два — на Смоленской и по одному — над Брянской и Рязанской областями.

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Брянщину

Украинские беспилотные аппараты атаковали поселок Климово в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. В результате, по его словам, загорелись спецтранспорт и нежилой дом, пострадали два человека. Минобороны не комментировало эти сведения.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Укронацисты атаковали поселок Климово дронами-камикадзе. В результате варварских ударов, к сожалению, ранены два местных жителя. Мужчины доставлены в больницу», — написал губернатор в Telegram-канале.

Противник ударил по Рыльску в Курской области

Накануне Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Рыльску в Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. Сейчас на местах прилетов работают экстренные службы.

«Днем врагом обстрелян город Рыльск. Предварительно, есть повреждения многоквартирного и частных домов, складского помещения», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

По словам Хинштейна, пострадал один мирный житель. Мужчина 38 лет получил акубаротравму и ранение колена. От госпитализации он отказался.

Минобороны РФ не комментировало сведения о последствиях прилетов по Курщине.

Ужасающие кадры нашли в телефонах пленных ВСУ

В телефонах сдавшихся в плен украинских военнослужащих обнаружены видео, на которых запечатлены обстрелы автомобилей с гражданскими, сообщает ТАСС. Предположительно, ВСУ совершили преступления на Южно-Донецком направлении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.

Так, на записях видно, как военные открывают огонь по машинам с белыми лентами, в салонах которых находятся мирные люди разных возрастов с личными вещами. Другие кадры были сделаны уже после расстрелов.

В Министерстве обороны РФ не комментировали эти сведения.

ВС Украины Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гладков оценил последствия налета БПЛА на Белгородчину

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские военные атаковали 30 населенных пунктов региона, применив артиллерию и 72 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены четыре частных дома, надворная постройка, а также две единицы сельхозтехники и две легковые машины.

Информации о пострадавших не поступало. Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах ВСУ по Белгородской области.

Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали при ударах по ДНР

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы 15 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты совершили 10 обстрелов на Горловском направлении, три — на Макеевском и два — на Донецком. Противник выпустил по населенным пунктам 18 боеприпасов.

Повреждены шесть жилых домов, инфраструктурный объект и несколько автомобилей. Прилеты были зафиксированы в том числе в парке «Гулливер» в Калининском районе Донецка. Пострадали шесть мирных жителей, в том числе ребенок 2011 г. р.

«Ранения средней степени тяжести получили парень 2004 г. р., девушки 2003 и 2006 г. р., пострадали девочка 2011 г. р., девушка 2003 г. р. и мужчина 1992 г. р.», — уточнил глава ДНР Денис Пушилин.

Мигрант готовил теракт на Ставрополье по заданию Киева

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали гражданина Азербайджана, который вступил в ряды запрещенной на территории РФ украинской террористической организации. По данным ЦОС, задержанный провел разведку нескольких объектов, которые могли стать целями для терактов. Среди них оказались здания силовых ведомств и транспортные объекты в Ессентуках и Ставрополе.

Установлено, что подозреваемый приобрел компоненты для создания бомб и спрятал их в тайнике. Навыки по сборке взрывных устройств он получил во время службы в спецподразделениях Вооруженных сил Азербайджана.

ФСБ РФ Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ходе следственных мероприятий у задержанного изъяли компоненты для изготовления бомб, средства связи и карты памяти, которые содержали доказательства его противоправной деятельности. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 30 и 205 УК РФ о приготовлении к теракту.

Читайте также:

«Пенсионные» отряды ВСУ, расстрелы бойцов: новости СВО на утро 8 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

ВСУ атаковали Запорожскую АЭС: последствия, радиация, есть ли угроза

Путин снова всех переиграл! Как Трамп вынудит Киев и ЕС пойти на условия РФ