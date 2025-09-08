Расстрел мирных жителей, вербовка мигрантов: как ВСУ атакуют РФ 8 сентября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В телефонах плененных солдат ВСУ нашли видео с расстрелом машин с мирными жителями. В Ставропольском крае задержали мигранта, который работал на украинских террористов и готовил диверсии в РФ. Шесть человек, в том числе 14-летняя девочка, пострадали в результате прилетов в парке Донецка. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.
Украинские дроны за ночь атаковали четыре региона РФ
Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на четыре региона России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили семь дронов.
По данным ведомства, три беспилотника были уничтожены над Тульской областью, два — на Смоленской и по одному — над Брянской и Рязанской областями.
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Брянщину
Украинские беспилотные аппараты атаковали поселок Климово в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. В результате, по его словам, загорелись спецтранспорт и нежилой дом, пострадали два человека. Минобороны не комментировало эти сведения.
«Укронацисты атаковали поселок Климово дронами-камикадзе. В результате варварских ударов, к сожалению, ранены два местных жителя. Мужчины доставлены в больницу», — написал губернатор в Telegram-канале.
Противник ударил по Рыльску в Курской области
Накануне Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Рыльску в Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. Сейчас на местах прилетов работают экстренные службы.
«Днем врагом обстрелян город Рыльск. Предварительно, есть повреждения многоквартирного и частных домов, складского помещения», — написал врио губернатора в Telegram-канале.
По словам Хинштейна, пострадал один мирный житель. Мужчина 38 лет получил акубаротравму и ранение колена. От госпитализации он отказался.
Минобороны РФ не комментировало сведения о последствиях прилетов по Курщине.
Ужасающие кадры нашли в телефонах пленных ВСУ
В телефонах сдавшихся в плен украинских военнослужащих обнаружены видео, на которых запечатлены обстрелы автомобилей с гражданскими, сообщает ТАСС. Предположительно, ВСУ совершили преступления на Южно-Донецком направлении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.
Так, на записях видно, как военные открывают огонь по машинам с белыми лентами, в салонах которых находятся мирные люди разных возрастов с личными вещами. Другие кадры были сделаны уже после расстрелов.
В Министерстве обороны РФ не комментировали эти сведения.
Гладков оценил последствия налета БПЛА на Белгородчину
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские военные атаковали 30 населенных пунктов региона, применив артиллерию и 72 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены четыре частных дома, надворная постройка, а также две единицы сельхозтехники и две легковые машины.
Информации о пострадавших не поступало. Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах ВСУ по Белгородской области.
Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали при ударах по ДНР
В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы 15 случаев ведения огня со стороны ВСУ.
По данным ведомства, украинские солдаты совершили 10 обстрелов на Горловском направлении, три — на Макеевском и два — на Донецком. Противник выпустил по населенным пунктам 18 боеприпасов.
Повреждены шесть жилых домов, инфраструктурный объект и несколько автомобилей. Прилеты были зафиксированы в том числе в парке «Гулливер» в Калининском районе Донецка. Пострадали шесть мирных жителей, в том числе ребенок 2011 г. р.
«Ранения средней степени тяжести получили парень 2004 г. р., девушки 2003 и 2006 г. р., пострадали девочка 2011 г. р., девушка 2003 г. р. и мужчина 1992 г. р.», — уточнил глава ДНР Денис Пушилин.
Мигрант готовил теракт на Ставрополье по заданию Киева
В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали гражданина Азербайджана, который вступил в ряды запрещенной на территории РФ украинской террористической организации. По данным ЦОС, задержанный провел разведку нескольких объектов, которые могли стать целями для терактов. Среди них оказались здания силовых ведомств и транспортные объекты в Ессентуках и Ставрополе.
Установлено, что подозреваемый приобрел компоненты для создания бомб и спрятал их в тайнике. Навыки по сборке взрывных устройств он получил во время службы в спецподразделениях Вооруженных сил Азербайджана.
В ходе следственных мероприятий у задержанного изъяли компоненты для изготовления бомб, средства связи и карты памяти, которые содержали доказательства его противоправной деятельности. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 30 и 205 УК РФ о приготовлении к теракту.
