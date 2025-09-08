Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 16:26

Анестезиолог отравил 30 пациентов ради мести коллегам

Во Франции анестезиолог Пешье отравил 30 пациентов, чтобы отомстить коллегам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Анестезиолога Фредерика Пешье из Франции обвинили в отравлении 30 пациентов, сообщает BBC. По версии обвинения, мотивом для его действий стала месть коллегам.

53-летний врач попал под следствие в 2017-м. Правоохранители утверждают, что он отравлял пациентов в двух клиниках в период с 2008 по 2017 годы. По данным следствия, 12 пациентов скончались вследствие его действий. Обвинения предъявили после инцидента с 36-летней Сандрой Симард. У женщины внезапно остановилось сердце во время операции на позвоночнике. Пешье сделал ей инъекцию, введя в искусственную кому, что позволило врачам спасти ее жизнь. Поскольку Сандра отличалась крепким здоровьем, а анализы выявили стократное превышение концентрации калия в крови, этот случай вызвал подозрения у следователей.

В результате расследования правоохранители выявили 30 случаев неожиданной остановки сердца у пациентов, с которыми работал Пешье. В 12 инцидентах медики не смогли реанимировать людей. Следствие также установило, что врач применял различные вещества, вызывавшие остановку сердца, включая чрезмерные объемы лидокаина, парацетамола и других опасных при передозировке препаратов.

Судебное разбирательство по этому громкому делу продлится до декабря. С момента начала процесса в 2017 году Пешье остается на свободе под полицейским надзором. Сам он категорически отрицает все предъявленные обвинения. Следствие не раскрывает точных мотивов мести врача коллегам. В случае обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение.

Ранее житель Вологоды поссорился с девушкой и пустил газ в квартире, где заперся с ее трехлетним сыном. Пьяный мужчина сначала устроил скандал, после чего повредил оборудование по подаче голубого топлива.

Франция
врачи
отравления
пациенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Помру здесь»: Милонов резко высказался о переименовании Петербурга
«Любовь заканчивается»: молодая жена Ширвиндта высказалась о расставании
Умер идеолог разработки авиационной части ядерной триады СССР
Экс-депутат Рады ответил, кто будет следующим президентом Украины
Военэксперт связал целостность мостов через Днепр с сговорчивостью Запада
Выступление Путина на саммите БРИКС решили засекретить
Экономист рассказал, чем могут быть опасны новые санкции США и ЕС для РФ
Полина Диброва после развода покинула Москву с сыновьями
Пенсии россиян вырастут октябре 2025 года: на сколько, кого коснется
«Единая плоть»: Конкин оценил музыку Чайковского к сказкам для детей
Россиянам рассказали, как не попасть в хитрую ловушку коммунальщиков
Тарасова оценила физическую форму Валиевой перед окончанием дисквалификации
Стало известно о массовых обращениях украинок к Кадырову
Пакистан потерял 0,33% ВВП из-за масштабных наводнений
«Будем добивать»: военэксперт о судьбе солдат ВСУ под Константиновкой
Голова отдельно от тела: труп крупного бизнесмена нашли под мостом
Ученые выявили неожиданное влияние просмотра порно на отношения
В России рассказали, почему ВСУ уродуют лица наемников
Диетолог назвала безвредную дозу алкоголя
«Они для меня вычеркнуты»: Владимир Конкин об уехавших артистах
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае
США

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.