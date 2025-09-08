Анестезиолог отравил 30 пациентов ради мести коллегам

Анестезиолога Фредерика Пешье из Франции обвинили в отравлении 30 пациентов, сообщает BBC. По версии обвинения, мотивом для его действий стала месть коллегам.

53-летний врач попал под следствие в 2017-м. Правоохранители утверждают, что он отравлял пациентов в двух клиниках в период с 2008 по 2017 годы. По данным следствия, 12 пациентов скончались вследствие его действий. Обвинения предъявили после инцидента с 36-летней Сандрой Симард. У женщины внезапно остановилось сердце во время операции на позвоночнике. Пешье сделал ей инъекцию, введя в искусственную кому, что позволило врачам спасти ее жизнь. Поскольку Сандра отличалась крепким здоровьем, а анализы выявили стократное превышение концентрации калия в крови, этот случай вызвал подозрения у следователей.

В результате расследования правоохранители выявили 30 случаев неожиданной остановки сердца у пациентов, с которыми работал Пешье. В 12 инцидентах медики не смогли реанимировать людей. Следствие также установило, что врач применял различные вещества, вызывавшие остановку сердца, включая чрезмерные объемы лидокаина, парацетамола и других опасных при передозировке препаратов.

Судебное разбирательство по этому громкому делу продлится до декабря. С момента начала процесса в 2017 году Пешье остается на свободе под полицейским надзором. Сам он категорически отрицает все предъявленные обвинения. Следствие не раскрывает точных мотивов мести врача коллегам. В случае обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение.

