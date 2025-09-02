Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 17:56

Пьяный мужчина устроил скандал с девушкой и чуть не отравил ее сына газом

В Вологде мужчина пустил газ в квартире и заперся в ней с сыном сожительницы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Вологды поссорился с девушкой и пустил газ в квартире, где заперся с ее трехлетним сыном, сообщили в УМВД России по региону. Инцидент произошел в доме на улице Чернышевского, когда пьяный сожитель россиянки сначала устроил скандал, а потом повредил газовое оборудование.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, когда мужчина выставил ее за дверь, закрывшись с ребенком в комнате. Сотрудники полиции уловили в квартире сильный запах газа, а также увидели беспорядок и мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка сразу эвакуировали ребенка и перекрыли подачу газа.

Полицейские также вызвали аварийную газовую службу и скорую помощь. Сына девушки госпитализировали с признаками отравления. Дебошира доставили в отделение для дальнейших разбирательств.

Ранее в Курганской области задержали 52-летнего жителя села Пичугино, которого подозревают в убийстве двух человек. По данным следователей, мужчина запер в бытовке свою сожительницу с двумя друзьями и поджег помещение, после чего скрылся с места преступления.

Россия
регионы
отравления
Вологда
МВД
газ
скандалы
сожители
