Пьяный мужчина устроил скандал с девушкой и чуть не отравил ее сына газом

Житель Вологды поссорился с девушкой и пустил газ в квартире, где заперся с ее трехлетним сыном, сообщили в УМВД России по региону. Инцидент произошел в доме на улице Чернышевского, когда пьяный сожитель россиянки сначала устроил скандал, а потом повредил газовое оборудование.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, когда мужчина выставил ее за дверь, закрывшись с ребенком в комнате. Сотрудники полиции уловили в квартире сильный запах газа, а также увидели беспорядок и мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка сразу эвакуировали ребенка и перекрыли подачу газа.

Полицейские также вызвали аварийную газовую службу и скорую помощь. Сына девушки госпитализировали с признаками отравления. Дебошира доставили в отделение для дальнейших разбирательств.

