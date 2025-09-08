Средства ПВО сбили 13 украинских дронов за три часа над Крымом Минобороны: силы ПВО уничтожили 13 украинских дронов над Крымом и Черным морем

С 08:00 до 11:00 по московскому времени дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Над Крымом сбиты 12 БПЛА, над акваторией Черного моря — один.

С 08:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и ликвидировали семь украинских БПЛА над регионами РФ. По данным ведомства, атака велась в период с 23:05 мск 7 сентября до 03:00 мск 8 сентября. Над территорией Тульской и Смоленской областей уничтожили три и два БПЛА соответственно, по одному — над Брянской и Рязанской областями.

До этого в Ленинградской области средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, дроны были уничтожены в районах Киришей и Гатчины. Разрушений и пострадавших нет. Глава региона призвал жителей воздерживаться от посещения промышленных зон и общественных мест.