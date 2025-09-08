Офицера погранполиции Молдавии задержали за похищение уклонистов с Украины

Правоохранительные органы Молдавии задержали руководителя одного из секторов пограничной полиции по подозрению в похищении и перевозке уклонистов на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по борьбе с организованной преступностью. По данным прокуратуры, собраны доказательства его причастности к похищению двух граждан.

По версии следствия, уклонистов ограбили и незаконно вернули на Украину через Днестр. При обыске у подозреваемого нашли вещи, принадлежавшие другим гражданам Украины. Его арестовали на 30 дней. Расследование продолжается.

Ранее в Харькове мужчина с раскладной дубинкой и газовым баллончиком избил сотрудника ТЦК, защищая другого горожанина. Военкомы в это время якобы проводили оповещение местного населения. В итоге харьковчанина задержали. Его обвинили в нападении на представителя власти. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — пять лет колонии.

До этого сообщалось, что сотрудники ТЦК в Одессе не разобрались с дверью и упустили уклониста. Местные военкомы хотели поймать мужчину и посадить его в автомобиль, чтобы мобилизовать. Однако встретились с препятствием в виде ворот, которые не смогли открыть в нужную сторону. Инцидент попал на видео, которое зафиксировали камеры наблюдения.