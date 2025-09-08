Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 14:46

Мигрантка жестоко надругалась над москвичкой бутылкой из-под шампанского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве мигрантка совершила сексуальное насилие над девушкой, используя бутылку из-под шампанского, передает «МК». Таким образом она, по словам авторов публикации, решила отомстить россиянке за рассказ мужу знакомой об изменах.

По данным издания, 30-летняя иностранка познакомилась с 39-летней москвичкой Анной (имя изменено) во дворе дома. Женщина работала продавщицей алкогольного магазина. Позже Анна пригласила к себе в гости новую знакомую. Во время застолья хозяйка квартиры поделилась, что хочет развестись с мужем из-за 21-летней соседки, которая рассказала ему о любовных похождениях супруги. Тогда Анна решила, что ей нужно отомстить. Новая знакомая продавщицы предложила жестокий вариант расправы.

Женщина позвонила соседке с просьбой вернуть книгу. Когда девушка пришла к ней домой, мигрантка внезапно напала на нее и начала избивать. После этого она заставила пострадавшую раздеться и сесть на бутылку из-под шампанского. Девушка была вынуждена подчиниться из-за угроз со стороны нападавшей. Та снимала происходящее на телефон, а затем отпустила жертву.

Когда девушка вернулась домой, она сразу же обратилась в полицию. После ее заявления было возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера.

Ранее в Нижегородской области мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку. Они познакомились в социальной сети. Иностранец, ранее судимый за преступления, был признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Москва
мигранты
изнасилования
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Помолитесь за нас»: невестка актрисы Васильевой попала в больницу
Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС по заложникам в Газе
Актриса пожаловалась на зарплаты в театрах
Сбившего пенсионерку курьера из Новосибирска никак не накажут
Военэксперт раскрыл значение мостов через Днепр
Международная премия Eventiada Awards 2025 закрывает прием заявок 1 октября
Девочка найдена мертвой под окнами школы в Челябинске
11-летняя девочка родила от 40-летнего соседа-насильника
Девушка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа
Более 41 тысячи человек эвакуировали в азиатской стране из-за тайфуна
Украинский футболист задолжал 32,85 млн рублей британской налоговой
В Госдуме объяснили, от чего зависит индексация зарплат
Памятник на могиле Яниса Тиммы показали на видео
В Перу пес потушил динамитную шашку и спас семью хозяина
Военэксперт оценил массированный удар ВС РФ по объектам ВСУ
Новая работа Бэнкси украсила стену здания Королевского суда в Лондоне
«Миндальничать никто не будет»: Медведев сделал предупреждение Финляндии
Россиянам дали прогноз по курсу доллара на осень
«Нужно немного поправить»: Котенок о словах Орбана по разделению Украины
Финансист развеял миф о преимуществах цифрового рубля перед депозитами
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.