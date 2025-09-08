Мигрантка жестоко надругалась над москвичкой бутылкой из-под шампанского

В Москве мигрантка совершила сексуальное насилие над девушкой, используя бутылку из-под шампанского, передает «МК». Таким образом она, по словам авторов публикации, решила отомстить россиянке за рассказ мужу знакомой об изменах.

По данным издания, 30-летняя иностранка познакомилась с 39-летней москвичкой Анной (имя изменено) во дворе дома. Женщина работала продавщицей алкогольного магазина. Позже Анна пригласила к себе в гости новую знакомую. Во время застолья хозяйка квартиры поделилась, что хочет развестись с мужем из-за 21-летней соседки, которая рассказала ему о любовных похождениях супруги. Тогда Анна решила, что ей нужно отомстить. Новая знакомая продавщицы предложила жестокий вариант расправы.

Женщина позвонила соседке с просьбой вернуть книгу. Когда девушка пришла к ней домой, мигрантка внезапно напала на нее и начала избивать. После этого она заставила пострадавшую раздеться и сесть на бутылку из-под шампанского. Девушка была вынуждена подчиниться из-за угроз со стороны нападавшей. Та снимала происходящее на телефон, а затем отпустила жертву.

Когда девушка вернулась домой, она сразу же обратилась в полицию. После ее заявления было возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера.

Ранее в Нижегородской области мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку. Они познакомились в социальной сети. Иностранец, ранее судимый за преступления, был признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы.