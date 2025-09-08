Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 14:26

Социолог высказался об идее повысить возраст молодежи в России

Социолог Рощин: повышение возраста молодежи стало общемировой тенденцией

Повышение возраста молодежи — общемировая тенденция последних столетий, заявил директор Центра социологии и социальной психологии Алексей Рощин в эфире радио «Комсомольская правда». Таким образом он прокомментировал идею повысить верхнюю планку возрастной границы молодежи в России до 45 лет.

Это, вообще говоря, действительно тенденция последних, скажем так, двух столетий как минимум. Действительно во всем мире постепенно повышается возраст так называемой молодости, — заявил он.

Ранее глава наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов заявил, что в России нужно пересмотреть возрастные границы для молодежи. Он считает, что верхнюю планку стоит повысить с 35 до 40–45 лет, так как это соответствует современным демографическим тенденциям.

До этого глава Минздрава России Михаил Мурашко поддержал идею поднять возраст молодежи до 40 лет. Министр назвал это предложение рациональным. При этом журналист и телеведущий Владимир Познер негативно отнесся к предложению увеличить возрастной порог молодежи По его словам, такое определение противоречит традиционному пониманию молодости и кажется странным

Россия
социологи
россияне
молодежь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, какой период времени России хватит запасов нефти
Россиянка покинула авто на ходу после скандала
Синоптик успокоила переживающих за «радиационные» туманы россиян
Россиянин оказался на грани смерти, выпив три рюмки водки
«Помолитесь за нас»: невестка актрисы Васильевой попала в больницу
Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС по заложникам в Газе
Актриса пожаловалась на зарплаты в театрах
Сбившего пенсионерку курьера из Новосибирска никак не накажут
Военэксперт раскрыл значение мостов через Днепр
Международная премия Eventiada Awards 2025 закрывает прием заявок 1 октября
Девочка найдена мертвой под окнами школы в Челябинске
11-летняя девочка родила от 40-летнего соседа-насильника
Девушка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа
Более 41 тысячи человек эвакуировали в азиатской стране из-за тайфуна
Украинский футболист задолжал 32,85 млн рублей британской налоговой
В Госдуме объяснили, от чего зависит индексация зарплат
Памятник на могиле Яниса Тиммы показали на видео
В Перу пес потушил динамитную шашку и спас семью хозяина
Военэксперт оценил массированный удар ВС РФ по объектам ВСУ
Новая работа Бэнкси украсила стену здания Королевского суда в Лондоне
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.