Социолог высказался об идее повысить возраст молодежи в России

Повышение возраста молодежи — общемировая тенденция последних столетий, заявил директор Центра социологии и социальной психологии Алексей Рощин в эфире радио «Комсомольская правда». Таким образом он прокомментировал идею повысить верхнюю планку возрастной границы молодежи в России до 45 лет.

Это, вообще говоря, действительно тенденция последних, скажем так, двух столетий как минимум. Действительно во всем мире постепенно повышается возраст так называемой молодости, — заявил он.

Ранее глава наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов заявил, что в России нужно пересмотреть возрастные границы для молодежи. Он считает, что верхнюю планку стоит повысить с 35 до 40–45 лет, так как это соответствует современным демографическим тенденциям.

До этого глава Минздрава России Михаил Мурашко поддержал идею поднять возраст молодежи до 40 лет. Министр назвал это предложение рациональным. При этом журналист и телеведущий Владимир Познер негативно отнесся к предложению увеличить возрастной порог молодежи По его словам, такое определение противоречит традиционному пониманию молодости и кажется странным