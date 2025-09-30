Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 10:33

Социолог раскрыла, правильно ли родителям давать деньги взрослым детям

Социолог Неверова: финансовая зависимость от родителей мешает сепарироваться

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Финансовая зависимость от родителей мешает взрослым детям полностью сепарироваться, заявила LIFE.ru социолог Юлия Неверова. По ее словам, если постоянно помогать выросшему ребенку, то у него не будет особого стимула для развития финансовой грамотности и самостоятельности.

Когда есть постоянный источник в виде родительских средств, острой необходимости учиться финансовой грамотности просто не возникает. Разумеется, масштаб этого влияния во многом зависит от объема поддержки, — подчеркнула Неверова.

Она добавила, что с точки зрения психологии финансовая независимость считается одним из ключевых аспектов сепарации. Важно, чтобы родительская помощь не вела к потребительству, а была направлена на развитие.

Ранее психолог Юлия Тарибо заявила, что выросшие дети могут начать критиковать своих родителей, чтобы продемонстрировать самостоятельность. Она подчеркнула, что в какой-то момент человек начинает выстраивать собственную систему ценностей, которая может заметно отличаться от родительской.

родители
социологи
дети
деньги
