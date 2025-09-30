Социолог раскрыла, правильно ли родителям давать деньги взрослым детям

Финансовая зависимость от родителей мешает взрослым детям полностью сепарироваться, заявила LIFE.ru социолог Юлия Неверова. По ее словам, если постоянно помогать выросшему ребенку, то у него не будет особого стимула для развития финансовой грамотности и самостоятельности.

Когда есть постоянный источник в виде родительских средств, острой необходимости учиться финансовой грамотности просто не возникает. Разумеется, масштаб этого влияния во многом зависит от объема поддержки, — подчеркнула Неверова.

Она добавила, что с точки зрения психологии финансовая независимость считается одним из ключевых аспектов сепарации. Важно, чтобы родительская помощь не вела к потребительству, а была направлена на развитие.

Ранее психолог Юлия Тарибо заявила, что выросшие дети могут начать критиковать своих родителей, чтобы продемонстрировать самостоятельность. Она подчеркнула, что в какой-то момент человек начинает выстраивать собственную систему ценностей, которая может заметно отличаться от родительской.