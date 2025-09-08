Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 14:38

«С какой стати?»: в ГД поставили точку в теме отправки войск ЕС на Украину

Депутат Журова: отправка войск ЕС на Украину станет объявлением войны России

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Отправка войск Евросоюза на Украину станет официальным объявлением войны России, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она подчеркнула, что на данный момент присутствие в зоне боевых действий контингента ЕС невозможно.

Отправка войск ЕС на Украину невозможна. НАТО же не объявило нам войну официально. Поэтому с какой стати на Украине должны быть войска других стран? Официально, конечно, они не могут там участвовать и объявлять об этом не могут. Объявить официально — это значит сказать, что войска НАТО воюют с нами. Они этого не сделают, — сказала Журова.

Она отметила, что в боях на Украине участвуют наемники из разных стран мира. При этом, подчеркнула парламентарий, никто не говорит об этом напрямую, поддерживая Киев только оружием, деньгами и инструкторами. По словам Журовой, Запад понял слова президента России Владимира Путина о превращении войск ЕС на территории Украины в законные цели для ВС РФ.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон рискует политической карьерой в Евросоюзе в случае принятия решения о вводе войск на Украину. По его словам, такая инициатива спровоцирует серьезный внутренний кризис во Франции.

НАТО
Евросоюз
СВО
армии
Украина
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
