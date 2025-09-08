Президент ФК «Пересвет» Карбовский умер от онкологии

Глава футбольного клуба «Пересвет» Алексей Карбовский умер от онкологии в 45 лет, передает Telegram-канал SHOT. По данным инсайдеров, он долгое время боролся с болезнью.

Знакомые Карбовского утверждают, что он прошел более 30 курсов химиотерапии и под конец лечения облысел, передают авторы канала. По их информации, бывший футболист держался до последнего.

Ранее у бывшей первой ракетки мира шведа Бьорна Борга диагностировали онкологическое заболевание. 69-летний теннисист раскрыл свой диагноз в книге Heartbeat («Биение сердца»), которая поступит в продажу 18 сентября. По информации журналистов, у Борга обнаружен рак предстательной железы. В настоящее время неизвестно, прошел ли бывший спортсмен лечение и каков его текущий статус здоровья.

Также от онкологии умер легендарный вратарь «Монреаль Канадиенс» и сборной Канады Кен Драйден. Он ушел из жизни в 79 лет. Драйден вошел в историю хоккея, выиграв шесть Кубков Стэнли и став пятикратным обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь сезона. Он также был участником Суперсерии-1972 против сборной СССР.