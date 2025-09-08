Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 17:15

Таганский суд оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей за запрещенный контент

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Таганский суд Москвы признал компанию Apple Distribution International Ltd. виновной в неудалении запрещенного в России контента. Ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Постановлением Таганского районного суда города Москвы Компания Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ. Судом назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей, — говорится в сообщении.

В конце апреля в отношении Apple возбудили административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Тогда корпорации грозил штраф до 4 млн рублей.

Позже Таганский суд Москвы оштрафовал Apple за пропаганду ЛГБТ на 7,5 млн рублей, по 2,5 млн рублей по каждому из трех протоколов. Само заседание проходило в закрытом режиме. На проведении заседания в закрытом режиме настаивал юрист Apple. Он объяснил это тем, что в ходе него разглашались конфиденциальные данные, затрагивающие «очень чувствительные» переписки внутри американской компании.

штрафы
суды
запрещенный контент
Apple
