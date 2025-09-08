Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 17:12

«Ужасно!»: Трамп отреагировал на убийство украинки в метро США

Трамп пообещал разобраться в ситуации с убийством украинки в метро США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с убийством украинской беженки Ирины Заруцкой в вагоне метро в США. В эфире телеканала Fox News он отметил, что видел кадры расправы, и назвал ситуацию чудовищной.

Ужасно! <...> Я видел видео [с места происшествия]. Я узнаю все об этом деле к завтрашнему утру, — сказал он.

Ранее телеканал WBTV опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых афроамериканец убивает украинскую беженку Ирину Заруцкую в США. Инцидент произошел в общественном транспорте в одном из городов Северной Каролины. На кадрах видно, как мужчина сидит позади девушки, а потом резко наносит ей удар ножом. При этом очевидцы преступления никак не отреагировали на инцидент, а афроамериканец пошел дальше по вагону.

В СМИ сообщали, что как минимум один удар убийцы украинки пришелся в область горла. Девушка скончалась прямо в вагоне трамвая, уточнили журналисты. Афроамериканец покинул общественный транспорт, однако позже его арестовали. Суд постановил оставить мужчину под стражей и направить на психиатрическую экспертизу для оценки вменяемости.

убийства
метро
США
Дональд Трамп
беженцы
украинцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии заявили, что политика элит Запада подрывает мир в Европе
Белорусский кроссовер возглавил рейтинг продаж иномарок в России
Сырский стягивает редкую технику к Константиновке с одной целью
Легкомоторный самолет рухнул в российском регионе
В Европе признали геополитические победы Путина
Мерц показал проблемы в работе Всемирной торговой организации
Цыганка получила почти 2,5 млн рублей пособий на несуществующих детей
Шоу «Ты супер!», проблемы с алкоголем, патриотизм: как живет Стас Ярушин
Россиянам назвали самый дорогой регион для отдыха
Врач объяснила, когда можно принимать аспирин без вреда для здоровья
Педофила поймали на «маму»: медик хотел секса с дочерью собеседницы
«На зарплате у Зеленского»: экс-депутат Рады о скандале с подкупом Грэма
В БРИКС раскрыли, каким должен быть мир
Врач раскрыла страшные побочные эффекты аспирина
Суд в Ереване принял новое решение по делу Карапетяна
Плюшевый «Сайлент Хилл» в российском селе попал на видео
Продюсер раскрыл гонорары задержанной с наркотиками Тарасовой
У Лолиты нашли невыплаченные долги по налогам
Россиянам обозначили главную проблему современного общества
Бомжевавший в Москве иностранец умер после возвращения на родину
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.