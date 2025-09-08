«Ужасно!»: Трамп отреагировал на убийство украинки в метро США Трамп пообещал разобраться в ситуации с убийством украинки в метро США

Американский лидер Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с убийством украинской беженки Ирины Заруцкой в вагоне метро в США. В эфире телеканала Fox News он отметил, что видел кадры расправы, и назвал ситуацию чудовищной.

Ужасно! <...> Я видел видео [с места происшествия]. Я узнаю все об этом деле к завтрашнему утру, — сказал он.

Ранее телеканал WBTV опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых афроамериканец убивает украинскую беженку Ирину Заруцкую в США. Инцидент произошел в общественном транспорте в одном из городов Северной Каролины. На кадрах видно, как мужчина сидит позади девушки, а потом резко наносит ей удар ножом. При этом очевидцы преступления никак не отреагировали на инцидент, а афроамериканец пошел дальше по вагону.

В СМИ сообщали, что как минимум один удар убийцы украинки пришелся в область горла. Девушка скончалась прямо в вагоне трамвая, уточнили журналисты. Афроамериканец покинул общественный транспорт, однако позже его арестовали. Суд постановил оставить мужчину под стражей и направить на психиатрическую экспертизу для оценки вменяемости.