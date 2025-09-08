Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ресторатор предупредил об одном неприятном эффекте от проверок

Ресторатор Бухаров: проверки общепита повышают цены для посетителей

Проверки заведений общепита только повышают цены для посетителей, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. По его словам, которые передает НСН, дополнительные меры в отрасли не требуются: все работают по документам и соблюдают санитарные нормы.

Граждане смотрят, есть ли народ в заведении, какие там цены. Конечно, люди пытаются купить подешевле. Когда рестораны оформляют различные бумажки, это же расходы и издержки, это увеличивает цены. <…> Конечно, нужно проверять точки, где делается условная шаурма, потому что эти люди потом свернут свой бизнес и уедут, им ничего не будет. А если будут ходить осматривать рестораны, то к чему это приведет?высказался Бухаров.

Ранее председатель Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов заявил, что у рестораторов растут расходы на аренду и продукты, а посетителей становится меньше, особенно в средней ценовой категории. По его словам, этот бизнес в России сейчас находится в гораздо более тяжелых условиях, чем во времена пандемии коронавируса.

