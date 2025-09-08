Задержан один из сбежавших террористов: как удалось его поймать, где второй

Задержан один из сбежавших террористов: как удалось его поймать, где второй

В Свердловской области задержали одного из сбежавших из СИЗО поджигателей военкомата. На второго беглеца выпустили новую ориентировку. Власти также предупредили владельцев садовых участков о том, что преступник может скрываться на их территории. Что известно о побеге террористов, добавят ли им срок — в материале NEWS.ru.

Как задержали беглого заключенного в Свердловской области

Один из осужденных, сбежавших 1 сентября из СИЗО-1 в Екатеринбурге, был задержан в ночь на 8 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН. Уточняется, что речь идет об Александре Черепанове из города Нижние Серги. Розыск второго беглеца продолжается.

«Сотрудниками свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД был задержан обвиняемый Черепанов. Сопротивления он не оказал», — сказано в сообщении.

Позднее местный телеканал опубликовал кадры задержания 24-летнего Черепанова. На снимках можно увидеть молодого человека, лежащего лицом на капоте автомобиля, пока на него надевают наручники. Сотрудники свердловского ГУФСИН совместно с ФСБ и МВД задержали Черепанова в 00:45, утверждает канал.

По словам источника, преступник на протяжении шести часов пытался скрыться в лесу около поселка Медного, где ранее были обнаружены личные вещи беглецов. Как сообщили URA.RU в ГУФСИН, это в 14 километрах от СИЗО-1 в Екатеринбурге.

Иван Корюков Фото: vk.com/gufsin96

Что известно о втором сбежавшем в Свердловской области заключенном

Розыск второго сбежавшего из СИЗО заключенного — 25-летнего уроженца города Кировграда Ивана Корюкова — продолжается. На него свердловское ГУФСИН выпустило новую ориентировку.

«Возможно, одет в следующие вещи: белая кепка с надписью, черная куртка-плащовка до колена, на груди надпись бело-красного цвета вдоль молнии, толстовка светлого цвета, темно-синие штаны, на кармане логотип в виде ромба, кроссовки черного цвета с логотипом „Найк“. При себе может иметь кухонный нож», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что оба беглеца внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Также в ГУФСИН по региону попросили быть внимательными владельцев приусадебных участков и дач.

«Имеется информация, что совершивший побег гражданин может скрываться на территории садоводческих товариществ (на дачах, приусадебных участках, в прилегающих лесных массивах). Соблюдайте осторожность!» — сказано в публикации.

Как ищут беглеца из СИЗО в Свердловской области

Тем временем силовики прочесывают окрестные СНТ в поисках второго беглеца, сообщает местный портал E1.RU. По данным корреспондента издания, поиски активно ведутся в СНТ «Визовец-5».

«Силовики перевернули весь сад: снимали ворота, открывали гаражи, перелазили на участки через забор. В доме одной из жительниц заключенные провели ночь: они сварили макароны, помылись в бане, переоделись, за собой помыли посуду. Чтобы их не заметили, беглецы срезали провода датчиков движения, от которых загорается свет. Хозяйка дома в тот день не приезжала, был дождь», — рассказали местные жители.

Известно, что на соседнем участке найдены следы ботинок беглецов. По лестнице мужчины перебрались в другой сад. Силовики также прочесывают лес и выставили посты вдоль дороги.

Преступник в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как заключенным удалось сбежать из СИЗО в Екатеринбурге

Как писал Telegram-канал Baza, заключенным удалось сбежать из СИЗО-1 в Екатеринбурге, раздобыв ключи от своих камер. Правоохранители проводят проверку случившегося.

Один из осужденных раздобыл два ключа: от своей камеры и так называемый проходной. Затем он освободил товарища. Мужчины пробрались к прогулочному коридору, а оттуда на крышу, и сбежали. По версии силовиков: либо осужденный незаметно украл ключи у конвоя, либо кто-то из сотрудников СИЗО передал их ему.

Антитеррористическая комиссия Свердловской области опубликовала видео побега. На кадрах можно увидеть, как молодые люди бегут по тротуару вдоль одной из городских улиц.

Также появилась информация, что беглецы заполучили теплые вещи. Очевидцы видели обоих мужчин в садах рядом с Волчихинским водохранилищем.

Побег заключенных произошел 31 августа. Сбежавшие обвиняются по статье «Террористический акт» и считаются особо опасными. Обоих объявили в федеральный розыск. До ареста оба мужчины проживали в Екатеринбурге. Александр до задержания работал на одном из оборонных заводов.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева, комментируя побег заключенных, отметила, что причиной этого могли стать халатность или коррупция сотрудников СИЗО. Она подчеркнула, что сбежать из любого исправительного учреждения очень сложно.

За что осуждены беглецы из СИЗО в Екатеринбурге

По данным Telegram-канала Baza, Иван и Александр были задержаны в мае 2023 года за попытку поджога военкомата Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Их наняли в интернете за 40 тысяч рублей; злоумышленники были задержаны на месте с пятилитровой канистрой с бензином. Военкомат не пострадал.

14 октября 2024 года мужчинам вынесли приговор по части 3 статьи 205 УК РФ «Покушение на террористический акт, совершенное группой лиц». Александр был осужден на семь лет и восемь месяцев, должен был освободиться только в 2032 году. Ранее уже судимый Иван получил срок в девять лет и шесть месяцев.

Преступник в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Поймают ли второго беглеца, как накажут за побег

Суд будет рассматривать обстоятельства побега заключенных из СИЗО-1 в Екатеринбурге, рассказал в беседе с NEWS.ru экс-начальник криминальной милиции, адвокат Евгений Харламов. Он пояснил, что будет принято во внимание, в связи с чем был осуществлен побег, кто помог в этом и другие факты.

Эксперт пояснил, что в соответствии со статьей 313 Уголовного кодекса РФ за побег предусмотрено три-четыре года лишения свободы дополнительно к отбываемому сроку. Кроме того, осужденные по этой статье находятся на особом контроле ФСИН.

«Ужесточается режим. Там и так-то несладко, а с учетом обстоятельств, что был побег, контроль за ними будет очень жесткий», — заверил собеседник.

Харламов уверен, что второму сбежавшему заключенному не удастся уйти далеко. Он пояснил, что благодаря развитию цифровых технологий у современных правоохранителей появилось существенное преимущество.

«У нас везде камеры, везде система „Безопасный город“. Ориентировки тут же перетекают, где-то медленно, где-то молниеносно, в цифровое пространство. Если кто-то в розыске находится или кого-то ищут, он только спустится в метро, на следующей станции, а может, даже через три, через четыре станции его могут уже задержать. Все работает моментально. Некоторые, правда, маски надевают на лицо, но это не всегда помогает. Поэтому то, что поймают, я практически в этом уверен», — сказал эксперт.

Он также выразил мнение, что необходимо выяснить, кто допустил побег заключенных из СИЗО. Специалист предположил, что в учреждении могли быть нарушены должностные инструкции.

«Поэтому здесь будут все устанавливать, все обстоятельства, как это получилось. И вот от этого будет складываться наказание. Тяжелое, очень тяжелое или максимально тяжелое», — резюмировал Харламов.

Читайте также:

Тюремщицу собирали как пазл: зэк из касты обиженных расчленил сотрудницу

Собрался жениться, просит денег: маньяк Пичушкин зажигает в «Полярной сове»

Собеседование с пулей: бывший зэк нашел не очень надежного работодателя