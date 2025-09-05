Владельцев дач в Свердловской области предупредили о сбежавших из СИЗО

Владельцев дач в Свердловской области предупредили о сбежавших из СИЗО Беглецы из СИЗО в Екатеринбурге могут скрываться на дачах

Двое сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге заключенных могут прятаться на территории садоводческих товариществ, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области. Владельцев дач попросили быть бдительными.

Имеется информация, что совершившие побег граждане могут скрываться на территории садоводческих товариществ (на дачах, приусадебных участках). Соблюдайте осторожность, — сказано в сообщении.

Дачникам рекомендовали немедленно сообщать в правоохранительные органы, если они заметят подозрительных людей или пропажу вещей и транспорта. 24-летние Александр Черепанов и Иван Корюков сбежали 31 августа. Они осуждены по статье «Террористический акт» и считаются особо опасными, один из них до задержания работал на оборонном заводе.

По предварительным данным, заключенные смогли выйти из камеры и взломать чердак в шестом корпусе. Затем они пошли по крышам изолятора, церкви и больницы. После этого беглецы направились в сторону Ивановского кладбища. МВД объявило Корюкова и Черепанова в федеральный розыск.