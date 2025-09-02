Раскрыт вероятный маршрут сбежавших из СИЗО-1 в Екатеринбурге заключенных Заключенные могли сбежать из СИЗО-1 в Екатеринбурге через чердак и крыши

Двое заключенных могли сбежать из СИЗО-1 в Екатеринбурге, выбравшись через чердак и пройдя по крышам зданий, сообщает Telegram-канал Baza. Они находятся в бегах уже более суток.

Побег совершен в ночь на 1 сентября. По предварительным данным, 25-летний Иван и 24-летний Александр смогли выйти из камеры, после чего они взломали чердак в шестом корпусе и пошли по крышам изолятора, церкви и больницы. После этого беглецы направились в сторону Ивановского кладбища. Пропажу обнаружили в 10:20. По данным канала, за камерами наблюдения СИЗО в это время никто не следил.

Ранее стало известно, что побег заключенных произошел 31 августа. По данным СМИ, сбежавшие обвиняются по статье «Террористический акт» и считаются особо опасными.

СМИ назвали беглецов — это Александр Черепанов из города Нижние Серги в Свердловской области и Иван Корюков из Кировграда. До ареста оба мужчины проживали в Екатеринбурге. Александр до задержания работал на одном из оборонных заводов.

14 октября 2024 года им вынесли приговор по ч. 3, ст. 205 УК РФ («Покушение на террористический акт, совершенное группой лиц»). Александр был осужден на семь лет и восемь месяцев, должен был освободиться только в 2032 году. Ранее уже судимый Иван получил срок в девять лет и шесть месяцев.

Оба были задержаны в мае 2023 года за попытку поджога военкомата Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Их наняли в интернете за 40 тыс. рублей. Злоумышленники были задержаны на месте с пятилитровой канистрой с бензином. Военкомат не пострадал.